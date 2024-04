Ares PCJ e governo Lula debatem saneamento em Americana esta 5a

Estudos apontam a necessidade de investimentos de R$44,8 Bilhões por ano até 2033 para atingir as metas de universalização dos serviços de água e esgoto, definidas pelo Marco Legal do Saneamento.

Os desafios são muitos para se atingir esses objetivos e esse é o foco do evento “Atualizações do Setor de Saneamento Básico”, promovido pela Agência Reguladora do Saneamento (ARES-PCJ) e pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE, regional São Paulo), na sede Agência, em Americana (SP), na próxima quinta-feira, dia 11. A ocasião contará com a participação do Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, que atentará para novidades do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, além de fazer anúncios de investimentos do Governo Federal na região.

O evento terá a participação de diversas autoridades, entre elas: a presidente da ARES-PCJ e prefeita de Valinhos, Lucimara Rossi de Godoy, o presidente Nacional da ASSEMEA, Rodopiano Marques Evangelista, o presidente da Regional São Paulo da ASSEMAE e superintendente do Saae de Barretos (SP), Marcelo da Cunha Borges, e o presidente da Sanasa/Campinas e vice-presidente da ASSEMAE, Manuelito Pereira Magalhães Júnior.

A iniciativa ainda contará com as exposições do Diretor Geral da ARES-PCJ, Dalto Favero Brochi, e do Secretário Executivo da ASSEMAE, Francisco dos Santos Lopes.

Em sua apresentação, Picciani irá atualizar sobre as obras do Novo PAC e volume de investimentos em âmbito nacional, estadual e regional. Para o setor de saneamento a promessa é de investimentos na casa dos R$22,2 Bilhões. No total, o Novo PAC vai investir R$1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$1,4 trilhão de 2023 até 2026 e mais R$ 320,5 bilhões após 2026, em nove eixos e 27 modalidades.

PREMIAÇÃO ARES-PCJ – 3º CICLO DA PROJETO ACERTAR

Ao final do evento, haverá a entrega do Prêmio ARES-PCJ – 3º Ciclo do Projeto ACERTAR aos prestadores de serviços de água e esgoto que se destacaram em 2023. O projeto ACERTAR surgiu a partir da necessidade de melhorar a qualidade da informação sobre o saneamento básico e aperfeiçoar e certificar o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), administrado pelo Governo Federal através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. O objetivo é orientar os serviços de água acerca de metodologias para auditoria e certificação de informações que são cadastradas no SNIS. Ao final do projeto, os prestadores de serviços de saneamento que se destacaram no ano são reconhecidos com o prêmio dado pela Agência Reguladora.

Serviço

Evento: Atualizações do Setor de Saneamento Básico

Data: 11 de abril de 2024 (quinta-feira)

Horário: a partir das 14 horas

Local: Sede da ARES-PCJ, situada na Av. Paulista, nº 633, Jardim Santana, Americana (SP).