Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Tivoli divulgou que o shopping acaba de conquistar, pelo quinto ano consecutivo, o certificado I-REC, selo internacional que atesta o uso de energia 100% renovável. A certificação refere-se ao consumo total de eletricidade entre janeiro e dezembro de 2024, e comprova a redução de 113,85 toneladas de CO2 na atmosfera. Esse número equivale ao plantio de 797 árvores em projetos de reflorestamento.

Emitido de acordo com os padrões do International REC Standard (I-REC) – um sistema global que possibilita a certificação da energia renovável – o selo reconhece a redução de 100% da emissão de carbono e que os 2.277 MWh de energia elétrica consumidos no período foram provenientes de fontes incentivadas e sustentáveis, como eólica, solar, biomassa, PCH e CGH.

O resultado de 2024 representa o melhor desempenho ambiental do Tivoli Shopping desde o início da certificação, com uma redução de aproximadamente 25,1% a mais de CO2 em relação ao ano anterior, quando foram evitadas 91 toneladas de emissões. A equivalência no plantio de árvores também aumentou significativamente, saltando de 637 mudas em 2023 para 797 em 2024, o que evidencia o avanço nas ações voltadas à sustentabilidade do empreendimento.

“Neste Dia do Meio Ambiente, temos ainda mais motivos para comemorar. A conquista do selo internacional reforça nosso compromisso com uma operação mais consciente e sustentável. Nosso objetivo vai além de atender às exigências ambientais: queremos ser agentes de transformação na comunidade em que atuamos. Esse reconhecimento internacional mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a seguir evoluindo com responsabilidade”, afirma Núbia Castro, gerente geral do Tivoli Shopping.

Conquista

A conquista reforça o compromisso do Tivoli Shopping com o meio ambiente e com práticas sustentáveis, refletindo uma gestão voltada à responsabilidade ambiental e ao incentivo de uma matriz energética mais limpa.

“Estar pelo quinto ano consecutivo entre os empreendimentos certificados com energia 100% renovável é motivo de muito orgulho. A conquista é resultado de um trabalho constante em busca de soluções mais sustentáveis para a operação do shopping, que impactem positivamente não apenas o meio ambiente, mas toda a comunidade ao nosso redor”, destaca Diego Dias, coordenador de Segurança do centro de compras.

É importante ressaltar que a certificação é uma das inúmeras ações que integram o plano de sustentabilidade do Tivoli, que inclui iniciativas de eficiência energética, gestão de resíduos, incentivo à economia circular e apoio a ações de conscientização ambiental.

O uso de energia limpa no shopping é viabilizado por meio da Raízen Power, que atua com foco em soluções sustentáveis e a metodologia de cálculo é desenvolvida pelo GHG Protocol, principal programa nacional e internacional para quantificação de emissões de GEE, validada pelo World Resources Institute (WRI) e World Business Council for Sustainable Development (WBSCD).

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP