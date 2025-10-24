Tivoli terá “Encontro do Cabelo Maluco” neste domingo

Evento gratuito promete muita diversão, cores e criatividade e celebra o Mês das Crianças

O Tivoli Shopping segue com as comemorações do Mês das Crianças com uma atividade pra lá de divertida: o “Encontro do Cabelo Maluco”, que acontece neste domingo, dia 26, das 14h às 18h, em frente ao Restaurante Coco Bambu.

Inspirado nas tradicionais brincadeiras escolares, o evento promete uma tarde repleta de alegria, criatividade e descontração. As famílias poderão participar de uma grande gincana infantil, com danças recreativas, brincadeiras, desfile de cabelos criativos e até um espaço especial com cabeleireiras kids, responsáveis por fazer penteados divertidos e coloridos nas crianças que quiserem participar.

Com foco no lazer e na interação familiar, o “Encontro do Cabelo Maluco” busca oferecer experiências leves e inclusivas para o público infantil. “O Mês das Crianças é sempre uma das épocas mais especiais e queremos que o shopping seja um espaço de alegria e convivência, onde as famílias possam se divertir juntas. O Cabelo Maluco é uma dessas ações que resgatam o lúdico e estimulam a criatividade de forma simples e encantadora”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Diversão garantida no Mês das Crianças

Durante todo o mês, o Tivoli preparou uma programação especial para o público infantil com atrações para todas as idades.

Até este domingo, dia 26, é possível se divertir com o Jump Folia, um parque inflável indoor repleto de brincadeiras e desafios que prometem garantir momentos de pura diversão para toda a família. Instalado no estacionamento do shopping, o espaço oferece uma estrutura com diversos infláveis coloridos, escorregadores, obstáculos e atividades que estimulam o movimento e a imaginação.

Já na Praça de Eventos está instalada a atração infantil Inseto Kids, que também segue no shopping até domingo. O espaço temático é repleto de insetos gigantes de fibra, escorregadores, torres elásticas, passarelas e uma piscina de bolinhas, proporcionando uma verdadeira aventura em meio à natureza.

O Tivoli recebe, ainda, a atração “Brinquedos que Contam Histórias” – mostra interativa que mistura nostalgia e magia ao revisitar brinquedos marcantes das últimas décadas -, e exposições artísticas que transformaram o centro de compras em um verdadeiro circuito de cultura e lazer.

“O shopping da família é aquele que acolhe, diverte e cria boas memórias e é exatamente isso que buscamos proporcionar com cada ação realizada”, conclui Paula.

📅 Serviço

Encontro do Cabelo Maluco

📅 Domingo, 26 de outubro

🕓 Das 14h às 18h

📍 Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

🎉 Atividades: Danças, brincadeiras, desfile e penteados divertidos com cabeleireiras kids

