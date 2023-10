Todo mundo precisa de terapia - será mesmo?

titular do Mestrado em Psicanálise e Políticas Públicas do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Luciano Elia, oferece uma jornada de reflexão profunda sobre a natureza da psicanálise como disciplina científica.

No lançamento do selo Edições 70, publicação da editora Almedina Brasil, o estudioso reforça que o debate recorrente sobre a psicanálise ser ou não uma ciência já está superado. Na obra, Elia defende a cientificidade psicanalítica e a situa no contexto histórico de uma forma cativante.

O autor demonstra com habilidade como o método se encaixa na tradição científica moderna, desafiando preconceitos e paradigmas estabelecidos. Ele consegue capturar o espírito científico ao estabelecer uma metodologia de pesquisa baseada nos princípios fundamentais de Freud.

Sustentamos, neste livro, que a psicanálise é uma ciência, com particularidades metodológicas muito específicas não apenas em relação ao método científico, o método hipotético-dedutivo. Como também a outros sistemas metodológicos que derivam, cada um a seu modo, da ciência moderna.

(A Ciência da Psicanálise, pg. 25)

Com uma abordagem crítica e apaixonada, Luciano Elia nos convida a explorar a ciência da psicanálise de maneira profunda e transformadora. Estudantes iniciantes e profissionais experientes encontrarão insights valiosos sobre o método clínico e os fundamentos desse campo psicoterapêutico.

O especialista é enfático ao apontar que o que é considerado ciência “pura” hoje ocupa um lugar subjetivo, está enviesado por ideologias e serve aos interesses de corporações como grandes laboratórios de fármacos. Com suas provocações em A Ciência da Psicanálise, Elia não apenas enriquece o diálogo dentro do campo psicanalítico, mas também faz uma contribuição inestimável para o cenário científico nacional.

Ficha técnica

Livro: A Ciência da Psicanálise – Metodologia e Princípios

Autor: Luciano Elia

Editora: Almedina Brasil, Edições 70

ISBN: 9786554271547

Páginas: 280

Formato: 23x16x1,5

Preço: R$ 69,00

Onde encontrar: Almedina Brasil | Amazon

Sobre o autor

Luciano Elia é psicanalista, fundou em 1998, com outros colegas, o Laço Analítico/Escola de Psicanálise, do qual é AME (Analista membro da Escola), que existe em várias cidades brasileiras e mantém atividades em Lisboa. No plano de vida acadêmica, é doutor em Psicologia Clínica (PUC-Rio, 1992) e Pós-doutor em Psicanálise e Criminologia (PUC-Rio, 1995). É professor titular de Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, onde participou da criação de dois programas de pós-graduação em psicanálise, hoje atuando em um deles – o Mestrado Profissional em Psicanálise e Políticas Públicas, integrado à UERJ/Zona Oeste. No campo da Saúde Mental, é supervisor clínicoterritorial do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Neusa Santos Souza (Zona Oeste do RJ), função que exerceu em muitos outros CAPS, tendo participado da fundação do primeiro CAPS infanto-juvenil do Brasil (CAPSI Pequeno Hans) em 1998, também na Zona Oeste do Rio. Foi consultor do Ministério da Saúde para a Área Técnica de Saúde Mental infanto-juvenil entre 2004 e 2010. É autor de Corpo e sexualidade em Freud e Lacan (Rio, Uapê, 1995 e O conceito de sujeito (Rio, Jorge Zahar, 2005).

Sobre a editora

Fundada em 1955, em Coimbra, a Almedina orgulha-se de publicar obras que contribuem para o pensamento crítico e a reflexão. Líder em edições jurídicas em Portugal, a editora publica títulos de Filosofia, Administração, Economia, Ciências Sociais e Humanas, Educação e Literatura. Em seu compromisso com a difusão do conhecimento, ela expande suas fronteiras além-mar e hoje traz ao público brasileiro livros sobre temas atuais, em sintonia com as necessidades de uma sociedade em constante mutação.