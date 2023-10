Silvio Santos, afastado das gravações de seu programa de TV há mais de um ano

apareceu numa foto postada pela filha, Patricia Abravanel, que fez aniversário na última sexta, 6. Na imagem, SS aparece sorridente, usando um casaco sobre um pijama, e com os cabelos grisalhos, visual que tem adotado com frequência há algum tempo.

Por conta da idade avançada, 92 anos, e de algumas gafes e declarações polêmicas feitas nos últimos anos, o patrão deixou de gravar programas ao vivo, e, posteriormente, deixou de gravá-los no geral.

No canal de YouTube do Programa Silvio Santos, por exemplo, suas últimas aparições inéditas e sozinho à frente do Programa Silvio Santos constam do 1.º semestre de 2022. Posteriormente, Patricia assumiu o comando da atração sozinha.

A apresentadora também publicou um vídeo mostrando o momento em que parte da equipe de seu programa, o Programa Silvio Santos, foi ao seu camarim cantar Parabéns usando máscaras de seus parentes.

