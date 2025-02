Tomate e café puxam fila e cesta básica sobe 1,41% na região

O preço da cesta básica em Campinas apresentou alta de 1,41% no mês de janeiro, o que impactou em um valor final de R$ 754,11. Os maiores vilões foram o tomate e o café, com altas de 13.41% e 10,05%, respectivamente.

Outro item que ficou mais caro foi o pão francês (4,24%). A análise é realizada pelo Observatório PUC-Campinas, coordenado pelo Prof. Me. Pedro de Miranda Costa.

Por outro lado, apresentaram baixa no preço a batata (13,81%), a banana (3,54%), o feijão (3,95%) e o leite (4,38%).

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A alta da cidade de Campinas se repetiu em outras 13 das 17 capitais apuradas pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Com o aumento anual do valor do salário-mínimo, o comprometimento desse salário foi menor, na ordem de 49,68% do valor total. No entanto, ao longo do ano essa defasagem deve subir.