O culto que agrada a Deus não acontece nas imponentes catedrais.

O culto que agrada a Deus não é fruto de uma liturgia rebuscada, com a ajuda dos melhores instrumentos musicais. Não é fruto do vestuário do celebrante e participantes. Não. O culto que agrada a Deus geralmente não acontece nos templos.

Essa inquietação aparece nos textos antigos. “Como me apresentarei diante do Deus excelso? Como é que eu vou me ajoelhar diante do Deus majestoso? Irei a Ele com sacrifícios, levando animais especialmente separados para isto?”. Como vou cultuar o Deus excelso? A resposta dos textos antigos é clara e objetiva. Culto que agrada a Deus deve vir acompanhado de três posturas. Primeiro, a prática da justiça. O culto a Deus não pode ser um culto separado da vida. É essencial ter uma vida movida pela justiça. De nada, absolutamente nada, adiantará nosso culto a Deus se ele não se fizer acompanhar de uma vida prática do direito, daquilo que é justo.

A segunda postura é o amor à misericórdia. Por vezes, os templos religiosos estão abarrotados de pessoas que não têm nenhum compromisso com a misericórdia. Não há como servir a Deus, cultuá-lo, sem o amor à misericórdia. Por vezes, temos a mesma reação do irmão do “filho pródigo”, que ficou indignado com o pai por ofertar perdão ao irmão que voltou. De nada adiantará a nossa prática religiosa, se não amarmos a misericórdia. Deus quer misericórdia e não sacrifícios.

A terceira postura do culto que agrada a Deus é o andar humilde com Ele. Não há como andar com Deus de uma forma arrogante, presunçosa. A arrogância torna o culto oco, vazio, sem sentido. Andar humildemente com Deus é reconhecer e viver na total dependência dEle. É saber que nossa suficiência procede exclusivamente dEle.

Vá à igreja. Participe de culto. Mas, cuidado! De nada adiantará nosso culto e nossa religiosidade sem essas posturas que devem acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos os dias. Pratiquemos a justiça. Amemos a misericórdia. Andemos humildemente com Deus. Sem isto, de nada adiantará nosso culto e nossa prática religiosa.

É isso!

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano

