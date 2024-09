O Seaac de Americana e Região e a Tools, que atua na área de assessoramento do Banco Santander, em Piracicaba, finalizaram as negociações referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2024/2025.

Em Assembleia, os aproximadamente 1.500 trabalhadores aprovaram a pauta negociada entre Sindicato e empresa de aumento salarial de 5,06% (INPC acumulado e mais 1% de aumento real).

Também compõem o ACT pisos salariais de R$ 1.830,00 ou R$ 1.949,00 (dependendo da função); adicional de permanência (Triênio) de R$ 85,00 mensais; vale-Refeição mensal de R$ 1.125,43; auxílio-Creche de R$ 451,34 para filhos até 3 anos; auxílio- alimentação extraordinário de R$ 873,44 a ser pago em novembro deste ano e auxílio à filhos com necessidades especiais de R$ 451,34 mensais.

Com a Aro Contabilidade, o Acordo Coletivo fechado abrange a matriz em Americana e as filiais de Limeira e Santa Bárbara D’ Oeste. Os aproximadamente 100 trabalhadores da empresa tiveram seus salários reajustados em 5% a partir de 1º de agosto. Os pisos variam de R$ 1.830,00 a R$ 1.950,00 dependendo da função.

Também ficou garantido o adicional de permanência (triênio) de R$ 85,00 mensais, auxílio-refeição de R$ 31,00 em tickets idênticos aos dias trabalhados, auxílio creche de R$ 451,50 para filhos até 1 ano a contar do retorno da licença maternidade, reconhecimento de direitos para empregados em união homoafetiva e estabilidade e assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar.

A presidenta do Seaac, Helena Ribeiro da Silva, observou que estas empresas vêm há anos fazendo acordos coletivos, fugindo assim da demora que normalmente acontece para fechamento da Convenção Coletiva. “O Acordo permite agilidade, fim de passivo trabalhista, ampla segurança jurídica e inclusão de cláusulas especificas e importantes para a gestão do negócio. As empresas estão modernizando sua relação com o Sindicato e isto é benéfico para todos”, finalizou.

