Procon vai apertar o cerco ao vape nas baladas

Cerco ao vape- Equipes de fiscalização da Fundação Procon-SP percorreram estabelecimentos comerciais nas zonas leste e oeste da Capital, com vistas a identificar a venda de cigarros eletrônicos – que é proibida em todo o país.

Em parceria com agentes do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania da Polícia Civil de São Paulo, foram visitados 06 estabelecimentos, sendo encontradas irregularidades 05 lojas, dentre as quais 3 com cigarros eletrônicos.

Os aparelhos foram confiscados pela Polícia Civil, que os enviou para o Instituto de Criminalística para análise; os responsáveis pelos comércios receberam um auto de constatação pelo Procon-SP e foram encaminhados para depor.

Em toda Operação foram lavrados 08 Autos de Constatação contra 05 estabelecimentos, sendo as principais irregularidades: comercialização de Cigarros Eletrônicos e acessórios

Produtos sem informação de preço; produtos com problemas na validade (vencida e sem validade); produtos sem informação de origem e com informações somente em língua estrangeira; e irregularidades em relação às Leis Antitabagismo e Antiálcool.

A fiscalização do Procon-SP em relação às leis Antitabagismo e Antiálcool são regulares e sempre quando há alguma denúncia, feitas em parceria com a Polícia Civil.

