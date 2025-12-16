Ocorrências foram atendidas pelo 48º BPMI nos bairros Vila Soma, Vila Vale e Chácaras Recreio Alvorada

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPIM) registrou, entre segunda (15) e terça-feira (16), três ocorrências em Sumaré, envolvendo tráfico de drogas e uso de moeda falsa, que resultaram em prisões e apreensões.

Durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes na Rua da Missão, na Vila Soma, policiais localizaram uma mochila escondida em uma área de mata contendo grande quantidade de drogas, após a abordagem de dois suspeitos em um ponto conhecido pelo comércio ilegal.

No total, foram apreendidos pela Polícia Militar cerca de 1,9 quilo de maconha, além de porções de cocaína, crack, “dry”, lança-perfume e dinheiro. Um dos envolvidos foi preso e encaminhado ao Distrito Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Tráfico de drogas

Já na madrugada de terça-feira (16), na Rua Vitório Breda, na Vila Vale, a equipe policial flagrou dois indivíduos em atitude suspeita durante patrulhamento. Ao perceberem a presença da viatura, ambos tentaram fugir e um deles dispensou uma bolsa sobre o telhado de um imóvel.

No interior da bolsa, os policiais ,militares encontraram porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro. Um dos suspeitos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado à Delegacia de Polícia.

Cédulas falsas

Em outra ação, na tarde de segunda-feira (15), policiais abordaram um veículo na Estrada Municipal Teodor Condiev, na região das Chácaras Recreio Alvorada, após alerta da central de monitoramento sobre o uso de cédulas falsas no comércio da cidade de Capivari.

Com as ocupantes do veículo, foram encontradas dezenas de notas falsas de R$ 200 e R$ 100, além de dinheiro verdadeiro. Os envolvidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Campinas, onde permaneceram presos.

