Três pessoas foram baleadas no roubo a carro-forte na noite desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Rodoviária, o criminosos já abordaram o veículo disparando tiros de fuzil, obrigando a parada. No interior do carro-forte haviam quatro vigilantes, sendo que 2 deles foram baleados e socorridos ao Pronto Socorro Edson Mano. Uma terceira pessoa, um caminhoneiro que estava no pátio do posto Graal, também foi baleada no ombro.

O caminhoneiro já recebeu alta, um dos vigilantes, alvejado na perna, também já foi liberado e o outro vigilante segue internado em estado grave.

Os bandidos conseguiram levar o dinheiro, mas os valores ainda não foram divulgados. Após o roubo, os criminosos atearam fogo no carro-forte.

