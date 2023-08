Nova Odessa terá “1º Encontro Nordestino” no próximo dia 26

Em Nova Odessa, a partir de 2023, agosto é o “Mês de Valorização da Cultura Nordestina”. Para marcar a edição da Lei Municipal nº x.xxx, de autoria do vereador Professor Antonio e sancionada pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), a Prefeitura promove através da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, no próximo dia 26/08, um sábado, o 1º Encontro Nordestino de Nova Odessa. A festividade, com muita música e comida típicas, vai das 9h às 18h e acontece no Campo Municipal do Triunfo (com entrada pela Rua Armezinda de Ultramar, s/n, Jd. Santa Luiza).

Para mobilizar a comunidade nordestina da cidade – e a população em geral, já que a cultura dos 9 estados da região nordeste está enraizada na alma dos brasileiros de todas as regiões –, o Professor Antonio percorreu nas últimas semanas todos os estabelecimentos comerciais, bares e lanchonetes reconhecidamente dirigidos por imigrantes ou filhos de imigrantes. São cerca de 50 deles na cidade, segundo o vereador.

“A receptividade foi muito boa, eles ficaram muito felizes em ganharem essa data e esse evento para comemorar e celebrar sua cultura e culinária. Por isso, esperamos um bom público no dia 26, já tem muita gente interessada”, explicou o parlamentar.

No dia, haverá cerca de 8 barracas com comidas típicas nordestinas, organizadas pelos integrantes do Esporte Clube Triunfo, além de exposição e venda de artesanato e muita música o dia todo com o grupo Forró DiCasa e outras atrações. Também haverá partidas de futebol envolvendo os alunos da “escolinha” (o projeto social do clube, realizado em parceria com a Prefeitura).

As opções devem incluir os pratos nordestinos mais conhecidos, como acarajé, baião-de-dois, cuscuz, mandioca (ou “macaxeira”) frita, tapioca, curau, pamonha doce e salgada etc, entre outros quitutes.

“Não podíamos deixar essa lei ser só mais um papel, mas sim algo vivo, que cumpra o seu papel de promover o reconhecimento e a divulgação dessa rica cultura nordestina. Nova Odessa tem aproximadamente 10 mil imigrantes nordestinos ou descendentes, então com certeza essa será apenas a primeira edição desta nova tradição – do último sábado de agosto ser transformado em uma ‘data nordestina’, em reconhecimento e valorização desse povo trabalhador e muito rico culturalmente”, completou o vereador.

“Nova Odessa é uma cidade que acolheu gente do mundo todo, e de todas as regiões do Brasil. Temos essa característica aqui, como outras cidades da nossa região, de ter uma população de origens muito diversificadas, começando pelos portugueses, índios e negros, passando imigrantes por russos, letos, italianos e espanhóis, e mais recentemente por migrantes do Brasil inteiro. Então é sempre importante reconhecermos e valorizarmos cada um desses povos no nosso calendário, e com os nordestinos não poderia ser diferente”, finalizou o prefeito Leitinho.

