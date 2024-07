Um trio que chegou a roubar um supermercado no centro de Americana acabou sendo detido por agentes da Guarda Civil Municipal.

O crime aconteceu na noite do sábado e os ladrões foram em cana logo depois do crime.

Câmeras de segurança ajudaram a identificar e encontrar os criminos.

A equipe da Gama atendeu a ocorrência por volta das 20h no Supermercado Savegnago, que fica na Rua Washington Luís.

Seguranças relataram que viram pelas câmeras 1 homem e 2 mulheres furtando mercadorias.

Trio detido

Eles foram detidos com dois pares de chinelos, 12 cremes faciais, 24 escovas de dente e 35 desodorantes.

Uma outra mulher estaria envolvida no crime, mas fugiu em um Renault Sandero não foi localizada. O homem detido disse que a mulher que ofereceu R$ 100 para que o trio entrasse no comércio e saísse com uma sacola cheia de produtos.

Os três foram encaminhados para a delegacia e terminaram ficando presos em flagrante. As mercadorias foram devolvidas ao gerente da unidade do supermercado.

