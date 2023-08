Em uma final emocionante, disputada até o último segundo, EC Triunfo bateu o Esfer/Matsubara por 2 a 1, no último sábado (05/08) à tarde, no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”), conquistando o Campeonato Minicampo de Futebol 2023 promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa. Foi a segunda edição da competição, retomada pela atual gestão municipal em 2022 – quando a taça havia ficado exatamente com o Matsubara, do Jardim Eneides.

O time do Parque Residencial Triunfo – onde cresceu e mantém residência o prefeito Cláudio Schooder, (o Leitinho) – teve ainda vários prêmios individuais. Daniel Gotardo, do Triunfo, foi o artilheiro do torneio, com 9 gols, e Felipe Pavaneli, também do Triunfo, o jogador revelação. A defesa menos vazada foi a do goleiro Paulinho, do Triunfo. Por fim, Waltinho Gomes, campeão pelo Triunfo, foi eleito pela equipe da Secretaria como o melhor técnico da competição.

“Foi uma final emocionante, com duas equipes de ponta do futebol de Nova Odessa. Fico feliz, como prefeito, de entregar o troféu de campeão para o Triunfo, do bairro onde moro, que eu gosto, que mora no meu coração. Mas o Matsubara, que foi campeão ano passado, fez um grande jogo. Parabéns por esse show que todos os atletas deram para nossa população”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que acompanhou a partida na íntegra.

HOMENAGEM

Como já está se tornando tradição nas competições realizadas pela Prefeitura desde 2022, um personagem histórico do esporte da cidade foi homenageado durante a final. O ex-esportista e dirigente Elias Pavaneli, 68 anos, ganhou um troféu em reconhecimento por sua trajetória na área.

Além de ter sido atleta, também foi gestor de vários clubes, sendo um vencedor por onde passou. Conquistou inúmeros títulos regionais. Apoio e ajudou inúmeros clubes. Foi um dos precursores na iniciação do futebol feminino. Também deu início à Liga de Nova Odessa e ao Nova Odessa Atlético Clube. Poderíamos ficar a tarde toda falando dessa pessoa maravilhosa que tanto vez pelo Esporte de Nova Odessa. Parabéns, Elias Pavaneli”, resumiu o secretário-adjunto José Henrique de Carvalho.

“A Prefeitura de Nova Odessa e a nossa Secretaria de Esportes têm o prazer em entregar esse troféu, como símbolo de tudo que você fez pelo Esporte de Nova Odessa”, completou Leitinho.

Ao todo, o Campeonato contou com dezoito times, divididos em três grupos. Tanto os times quanto os torcedores puderam acompanhar as informações do Campeonato de Minicampo 2023 no aplicativo Copa Fácil. A partida final teve transmissão ao vivo via Facebook pelo canal Nova Mídia (https://www.facebook.com/novamidiaesportiva/).

CORRIDA

No domingo, a cidade sediou ainda a edição 2023 da Nova Odessa Running, com cerca de 1.400 corredores de toda a região, com chegada no Jardim Marajoara e apoio da Prefeitura. “Obrigado prefeito Leitinho por incentivar o Esporte na nossa cidade. O esporte muda e transforma vidas, o esporte adiciona saúde à vida da população. Obrigado mais uma vez”, declarou o secretário de Esportes da cidade (e promotor da corrida desde sua primeira edição), Renan Reis.

Luiza Marcato, modelo e Musa do OnlyFans, está passando temporada na badalada cidade de Ibiza, no litoral da Espanha, e a beldade está fazendo muito sucesso por lá com suas curvas e toda a sua sensualidade, que é uma das suas principais marcas. Por isso, ela chamou a atenção de um gringo que ofereceu 10 mil dólares para passar uma noite com ela.

Sobre a oferta tentadora, Luiza não revelou se aceitou a proposta indecente, porém ela ressalta que é bem tentadora, mas tem que tomar cuidado com golpes. “Olha é uma oferta muito tentadora. O rapaz me chamou no WhatsApp e me ofereceu 10 mil dólares para passar uma noite comigo. Fiquei bem balançada, porém temos que tomar cuidado para não ser golpe”, afirma.

Curtindo muito a agitada Ibiza, a morena revelou que está amando a cidade e de noite é festa atrás de festa com muito calor e biquínis ousados. “Estou amando Ibiza. A noite aqui é sensacional e muita gente bonita, muita sedução e calor. Só uso biquíni fio-dental aqui de tão quente que é!”, finaliza.

