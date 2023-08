A Câmara Municipal de Sumaré se reunirá para mais uma sessão ordinária, nesta terça-feira (8), com três projetos de lei na Ordem do Dia. Excepcionalmente nesta semana, a reunião acontece pela manhã, a partir das 9h, com transmissão em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube. A sessão será realizada no plenário José Maria Matosinho (Travessa 1º Centenário, 32, Centro).

A mudança de horário acontece para que a sessão não coincida com a audiência pública para a Revisão do Plano Diretor, realizada pela Prefeitura, também nesta terça, às 18h, na EMEF Anália de Oliveira Nascimento, no bairro Jardim Bom Retiro.

A sessão da Câmara começa com a discussão e votação do PL nº 147/2023, de autoria do presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva (Cidadania), que dispõe sobre o programa “Prevenção de Janeiro a Janeiro” no município de Sumaré. Em seguida, os parlamentares votam o PL nº 148/2023, de autoria do vereador Andre da Farmácia (PSC), que institui o sistema de instrução permanente de prevenção à febre maculosa.

Por fim, será votado o PL nº 169/2023, apresentado pelo vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), que cria a campanha “Setembro Dourado” em Sumaré. A campanha trata sobre os sinais e sintomas para a detecção do câncer infanto-juvenil.