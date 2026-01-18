O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para compor o Conselho da Paz, iniciativa proposta por Washington que irá supervisionar a Faixa de Gaza.
A informação foi divulgada pelo jornalista Jamil Chade, do portal ICL, e confirmada pela reportagem da Band.
Time Trump já avisou governo Brasileiro
Segundo fontes, a carta com o convite já chegou no Ministério das Relações Exteriores. No entanto, o assunto só será tratado com o presidente Lula quando o chanceler Mauro Vieira voltar do Paraguai.
Conforme o jornal israelense Haaretz, o concelho irá trabalhar para “restaurar a governança confiável e legal, e garantir uma paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos”, substituindo outras organizações.
