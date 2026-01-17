Na astrologia, os eclipses sempre funcionaram como catalisadores de mudanças, mas em 2026 eles ganham um peso especial. Inseridos em um ano regido por Marte, planeta da ação, do conflito e da urgência, esses fenômenos tendem a acelerar processos que já vinham se formando nos bastidores da vida pessoal e coletiva.

Segundo a astróloga e oraculista Rosana Bloise, os eclipses do próximo ano não falam apenas de encerramentos ou começos pontuais, mas de rupturas estruturais, revelações e redirecionamentos que impactam diretamente a rotina, as emoções e as escolhas práticas do dia a dia.

Autora dos livros-caixinha Oráculo Cigano e Oráculo do Poder Feminino (Matrix Editora), ela explica que temas como tecnologia, trabalho, saúde, relações afetivas e equilíbrio emocional serão diretamente tocados pelos eclipses, criando períodos de instabilidade seguidos de reorganização. Confira abaixo as principais previsões para os efeitos dos eclipses em 2026!

Eclipse Solar em Aquário

O Eclipse Solar em Aquário de 17 de fevereiro de 2026 inaugura um ciclo de mudanças coletivas e pessoais que têm tudo a ver com renovação, liberdade e redirecionamento.

Eclipses solares simbolizam recomeços e, quando acontecem em Aquário, signo das transformações, das ideias futuristas e da independência, eles aceleram viradas de rumo que já estavam “pedindo passagem” há algum tempo.

Em 2026, esse eclipse funciona como uma espécie de “botão de reinício mental”. Muitas pessoas sentirão uma clareza súbita sobre caminhos que já não fazem sentido e sobre novas direções que parecem mais autênticas. É aquele momento em que algo desperta dentro de você e a ficha cai: “eu não preciso mais viver assim”.

Imagine alguém que está há anos em um trabalho que sufoca sua criatividade; após o eclipse, essa pessoa percebe que precisa mudar, começa a estudar novas possibilidades ou até encontra uma oportunidade inesperada que abre a porta para um recomeço. Aquário traz soluções inesperadas, e o eclipse acelera esse processo.

Esse evento também mexe com grupos, amizades, projetos coletivos e redes sociais. Velhas conexões podem se desfazer, enquanto novas surgem espontaneamente.

Uma situação típica seria um grupo de amigos se distanciar naturalmente porque seus interesses já não combinam, enquanto novas pessoas entram na vida com propósitos parecidos, ideias frescas e visão mais alinhada ao momento atual. O eclipse limpa o que está ultrapassado e aproxima quem está vibrando na mesma sintonia.

No coletivo, esse eclipse solar tende a marcar debates importantes sobre tecnologia, direitos civis, liberdade, participação social, inovação e comunidades. Podem surgir novas ideias, movimentos sociais, projetos tecnológicos ou decisões políticas que apontam para o futuro.

É comum que algum acontecimento ou anúncio desperte discussões sobre modernização, igualdade ou reformas necessárias. Aquário sempre quer melhorar o sistema e o eclipse pressiona para isso acontecer.

Na vida emocional, o eclipse em Aquário traz desapego. Ele ajuda a cortar vínculos que já estavam pesados, romper com padrões de comportamento que limitam a autenticidade e buscar relações mais honestas e livres.

Não é um eclipse emocionalmente delicado como os de água: ele age com clareza mental. Uma pessoa pode perceber que está presa a uma relação ou situação que já não faz sentido e, de forma calma, porém firme, decidir seguir outro caminho.

No campo pessoal, o eclipse inspira mudanças no estilo de vida, novas rotinas, novas formas de pensar e até novos interesses. Muitas pessoas podem despertar curiosidades repentinas por temas futuristas, tecnologia, astrologia, ciência, espiritualidade moderna, grupos de estudo ou projetos colaborativos.

É também um eclipse que favorece inovação. Ideias brilhantes podem surgir do nada: soluções criativas, insights, decisões ousadas. É como se o universo abrisse espaço para um upgrade mental. Imagine uma pessoa que está há meses travada em um projeto e, após o eclipse, finalmente encontra uma solução simples e genial para o problema.

Na espiritualidade, esse eclipse fortalece a intuição racional: aquela sensação de “sei que é isso que preciso fazer”, mesmo que não haja explicação tradicional. É um momento de reconectar-se com a própria verdade e com o futuro que deseja construir.

Sendo assim, o Eclipse Solar em Aquário de 17 de fevereiro de 2026 marca um início de ciclo que favorece liberdade, renovação, independência e ideias modernas. Ele incentiva pessoas e grupos a saírem do automático, abraçarem o novo e se alinharem com propósitos mais conscientes.

É um recomeço que limpa, reorganiza e libera espaço para o futuro entrar, e ele entra rápido.

Eclipse Lunar em Virgem

O Eclipse Lunar em Virgem, no dia 3 de março, traz uma energia de pausa, revisão e esclarecimento, como se um grande holofote fosse aceso sobre detalhes que estavam passando despercebidos.

Enquanto os eclipses solares costumam marcar inícios, os eclipses lunares revelam, encerram ciclos ou mudam percepções de maneira repentina.

Em Virgem, signo da organização, da saúde e do aperfeiçoamento, esse eclipse tende a expor o que está desalinhado no cotidiano e, apesar de isso parecer incômodo à primeira vista, na prática funciona como um mecanismo de ajuste extremamente útil.

É um momento em que pequenas falhas se tornam visíveis. Um bom exemplo seria alguém que sempre acreditou estar administrando bem o próprio tempo, mas que, ao redor dessa data, percebe que está sobrecarregado, negligenciando o descanso ou até acumulando tarefas sem prioridade clara.

O eclipse ilumina o problema e, ao mesmo tempo, cria um ponto de virada: essa pessoa pode decidir simplificar a agenda, redefinir compromissos ou finalmente estabelecer uma rotina mais saudável.

Na vida prática, muitas situações típicas de Virgem ganham destaque: check-ups médicos, organização financeira, revisão de contratos, mudanças em rotinas de trabalho ou até transformações no ambiente doméstico.

É comum que pequenas falhas técnicas aconteçam, não para atrapalhar, mas para obrigar ajustes. Um computador que trava no momento errado, documentos que precisam ser revisados, a necessidade de reorganizar um projeto que estava sendo conduzido de maneira improvisada. Tudo isso faz parte da energia do eclipse.

Em termos emocionais, esse é um período que convida à autocrítica construtiva. Não é sobre buscar perfeição, mas sobre reconhecer o que pode ser melhorado. Muitas pessoas podem ter insights importantes sobre hábitos nocivos, padrões de ansiedade, alimentação ou maneiras de lidar com responsabilidades.

Um exemplo típico seria quem percebe que está se desgastando tentando controlar tudo e, a partir deste eclipse, começa a delegar, confiar mais e aliviar o peso que carrega.

Coletivamente, o Eclipse Lunar em Virgem tende a trazer debates sobre saúde pública, sistemas de organização e eficiência administrativa. Podem surgir notícias que evidenciem falhas estruturais, como problemas em sistemas de transporte, educação ou serviços essenciais, justamente para que ajustes necessários ganhem urgência.

É um momento em que o mundo percebe onde as engrenagens não estão funcionando como deveriam.

No geral, esse eclipse age como uma faxina energética: ele mostra o que está fora do lugar para que 2026 avance de forma mais leve e estruturada. Embora possa provocar mudanças repentinas, a intenção é sempre acertar o foco, simplificar e aperfeiçoar. É um chamado para colocar a vida em ordem, passo a passo, com clareza e realismo.

Eclipse Solar em Leão

O Eclipse Solar em Leão, no dia 12 de agosto, marca um dos momentos mais vibrantes e transformadores de 2026. Enquanto eclipses solares simbolizam começos, este em Leão, signo do brilho pessoal, da criatividade e da expressão autêntica, funciona como um verdadeiro “acordar para si”. É como se uma porta se abrisse para que cada pessoa assuma com mais coragem o próprio protagonismo, reconhecendo talentos que estavam escondidos ou adiados.

Esse eclipse opera como um convite para sair da sombra. Imagine alguém que há muito tempo sonha em se apresentar publicamente, começar um projeto criativo, lançar algo próprio ou até assumir uma posição de liderança, mas sempre adia por insegurança.

Ao redor dessa data, situações podem surgir quase como empurrões do destino: um amigo que incentiva, uma oportunidade repentina, um evento que faz essa pessoa perceber que chegou a hora. É o tipo de energia que desperta ousadia e cobra coerência com aquilo que o coração realmente deseja.

Leão também rege autoestima, magnetismo e o prazer de viver, por isso este eclipse pode marcar viradas importantes no campo emocional. Muitas pessoas podem sentir a necessidade de se afastar de ambientes que abafam seu brilho e se aproximar de relações mais verdadeiras e calorosas.

Histórias típicas desse trânsito incluem o momento em que alguém decide encerrar um relacionamento que limita sua expressão ou, ao contrário, quando encontra uma nova parceria que estimula sua criatividade e confiança.

No trabalho, é um período fértil para quem atua com comunicação, artes, liderança, marketing, educação ou qualquer área que dependa de presença e criatividade. Um projeto pode ganhar destaque, uma ideia pode ser apresentada ao público pela primeira vez ou uma nova fase profissional pode começar com mais visibilidade.

Às vezes, há mudanças inesperadas, como uma promoção que chega antes do previsto, um convite inesperado para liderar algo, ou até a necessidade de assumir responsabilidades que revelam capacidades antes não exploradas.

Em nível coletivo, o Eclipse Solar em Leão tende a trazer questões envolvendo figuras públicas, entretenimento, esportes e a forma como lidamos com poder e vaidade. Escândalos ou revelações envolvendo celebridades e líderes são comuns nessa energia, pois o eclipse ilumina excessos, egos inflados e comportamentos exibicionistas que precisam de ajuste.

Ao mesmo tempo, novos ícones podem surgir, seja na política, na cultura ou nas artes, marcando uma mudança no imaginário coletivo sobre quem merece destaque.

A energia leonina deste eclipse também acende temas ligados à infância, educação, lazer e festividades. Podem surgir debates sobre direitos das crianças, eventos culturais de grande impacto ou mudanças na forma como a sociedade valoriza o tempo de diversão e criatividade.

Leão lembra que viver também é celebrar e esse eclipse pode reiniciar movimentos sociais que busquem mais alegria, expressão e autenticidade.

Portanto, o Eclipse Solar em Leão funciona como um sol interno voltando a brilhar: ele abre caminhos para novos inícios, desperta coragem adormecida e incentiva cada pessoa a ocupar o espaço que é seu por direito.

É um marco potente de reinvenção e de reconexão com a própria identidade. Em chamado para viver com mais verdade, intensidade e brilho próprio.

Eclipse Lunar em Peixes

O Eclipse Lunar em Peixes, no dia 28 de agosto, encerra o ciclo de eclipses de 2026 com uma energia sensível, intuitiva e silenciosamente transformadora. É um momento em que emoções recalcadas vêm à tona e percepções profundas se revelam.

Diferente dos eclipses mais racionais ou objetivos, o eclipse em Peixes mexe com o mundo interior, desfaz ilusões e abre espaço para um entendimento mais espiritual da vida. Ele funciona como um mergulho: aquilo que estava submerso finalmente aparece na superfície.

Esse eclipse costuma trazer clareza sobre situações que estavam nebulosas. Imagine alguém que vive há meses com uma sensação estranha sobre um relacionamento, um trabalho ou um caminho pessoal, mas não consegue identificar exatamente o que está errado.

Ao redor dessa data, um acontecimento simbólico, um sonho marcante, uma conversa inesperada, um silêncio que pesa, faz tudo se tornar óbvio. Peixes age assim: não mostra com lógica, mas com sensibilidade.

O fechamento de ciclos costuma vir acompanhado de uma emoção profunda, porém libertadora.

No campo emocional, esse eclipse pode provocar transbordamentos, não necessariamente negativos. Muitas pessoas podem sentir necessidade de chorar, descansar, se afastar de confusões e priorizar o bem-estar emocional. É como se o corpo e a alma pedissem uma pausa para reorganizar o que está dentro.

Situações típicas desse período incluem o fim de relações desgastadas, a dissolução de vínculos que já cumpriram sua função ou a descoberta de sentimentos que estavam bloqueados. Em alguns casos, há reencontros que parecem quase espirituais, como rever alguém do passado e finalmente encerrar um capítulo.

Peixes também governa a imaginação, o simbólico e o coletivo inconsciente, por isso esse eclipse pode favorecer insights criativos extraordinários. Artistas, escritores, terapeutas e pessoas que trabalham com sensibilidade podem viver um momento de inspiração súbita, como se ideias chegassem prontas.

É possível que projetos criativos iniciados meses antes finalmente ganhem forma ou que uma intuição muito forte leve alguém a tomar decisões importantes, inclusive mudanças de cidade, carreira ou propósito.

Na vida prática, o Eclipse Lunar em Peixes pede atenção a limites. Este é um período em que pessoas podem se envolver demais com problemas alheios, assumir responsabilidades emocionais que não são suas ou se deixar levar por expectativas irreais.

Por isso, uma das grandes lições desse trânsito é aprender a dizer “não” e reconhecer quando é hora de se proteger. Um exemplo clássico seria alguém que percebe que está se dedicando demais a uma relação unilateral e, com a energia do eclipse, decide se recolocar no centro da própria vida.

Coletivamente, Peixes aciona temas ligados à empatia, solidariedade, saúde mental, espiritualidade e questões humanitárias. Podem surgir notícias envolvendo eventos que mobilizem compaixão global, movimentos de ajuda, destaque para artistas e produções culturais de forte impacto emocional ou debates sobre temas invisibilizados.

Também podem ocorrer revelações sobre mentiras coletivas, manipulações emocionais ou escândalos que estavam escondidos nos bastidores, afinal, Peixes dissolve véus.

No geral, o Eclipse Lunar em Peixes atua como um fechamento suave, porém profundo. Ele convida a deixar ir o que já não faz sentido, a confiar mais na intuição e a se conectar com o que realmente importa em um nível emocional e espiritual.

Esse é o tipo de energia que limpa por dentro, reorganiza sentimentos e prepara o terreno para um novo ciclo com mais paz, sensibilidade e verdade interior.