O Palmeiras venceu o Mirassol na noite deste sábado por 1 a 0 e manteve o aproveitamento de 100 por cento no Campeonato Paulista 2026.
O time do interior foi o desafio mais duro que o Verdão teve até agora no ano, mas não foi páreo pro gigante paulista.
O gol do jogo foi marcado pelo argentino Flaco Lopez. O Mirassol agora teve a 2a derrota e vê o campeonato- de tiro curto- sob risco.
Palmeiras na sequência
Antes de encarar o São Paulo no próximo final de semana, o Palmeiras joga na próxima terça-feira contra o Novorizontino, no período da noite, fora de casa.
O Verdão segue bem na Copinha e tem fortes chances de chegar à final.
