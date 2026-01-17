Unidade no Jardim Nossa Senhora de Fátima retoma atendimentos de forma gradativa; Farmácia abre na terça-feira (20) e Saúde Mental passa por reorganização temporária

Após o furto e os atos de vandalismo registrados no início do mês, a UBS 7, localizada no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa, retomará os atendimentos à população a partir da próxima segunda-feira (19/1). A reabertura marca o restabelecimento dos serviços após ações emergenciais de reparo e reorganização da unidade.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica do município, Juliana Cristina, os atendimentos médicos e de enfermagem serão retomados normalmente na próxima segunda-feira, enquanto a Farmácia da unidade volta a funcionar na terça-feira (20/1). Já os serviços de Saúde Mental retornam de forma gradativa, devido à organização das agendas: os psicólogos já estão atendendo na própria UBS 7, enquanto os atendimentos psiquiátricos seguem, temporariamente, sendo realizados na UBS 5.

A unidade havia tido os serviços paralisados após a invasão ocorrida no período do recesso, quando foram furtados equipamentos, medicamentos, fiação elétrica e outros materiais, além de danos à estrutura elétrica. Desde então, a Prefeitura atuou para garantir a segurança do local, realizar os reparos necessários e redirecionar temporariamente os pacientes para outras UBSs do município, assegurando a continuidade do atendimento à população.