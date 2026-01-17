O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre a abertura de bueiros na Rua Áurea Possenti, no bairro Jardim Terramérica II.

No documento, o parlamentar ressalta que moradores relataram que, em razão das fortes chuvas e da ausência de bueiros ou sistema adequado de drenagem pluvial, a água da chuva tem invadido residências, causando transtornos e danos materiais e colocando em risco a segurança e o bem-estar das famílias. “Os moradores convivem com alagamentos recorrentes e prejuízos causados pela falta de bueiros, situação que se agrava a cada nova chuva forte, evidenciando a urgência de que medidas imediatas sejam tomadas para garantir segurança e prevenção de novos danos”, afirma Marcos.

Marcos Caetano questiona o cronograma da prefeitura para implantação de bueiros, bocas de lobo e galerias pluviais na Rua Áurea Possenti; se existem registros de alagamentos, reclamações de moradores ou ocorrências encaminhadas; e se existe previsão de visita técnica ao local. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (20). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.