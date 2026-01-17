Prefeitura iniciou atendimento nas duas unidades nesta sexta-feira (16)

Hortolândia diminui as distâncias para que a população em situação de vulnerabilidade social possa acessar seus direitos. A Prefeitura inicia o atendimento do programa CadÚnico (Cadastro Único) nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) São Bento e Taquara Branca, nesta sexta-feira (16).

O objetivo é facilitar o acesso de pessoas que vivem nos bairros Jardim São Bento e Taquara Branca aos benefícios sociais oferecidos pelo programa. A ação é uma parceria das Secretarias de Inclusão e Desenvolvimento Social e de Saúde.

O diretor de Assistência Social da Secretaria de Inclusão, Jesus José Ribeiro da Costa, explica que as duas regiões estão distantes dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). São nessas unidades que a Prefeitura faz o atendimento aos beneficiários do programa. Para que os moradores das duas regiões não fiquem desassistidos, a Prefeitura passa a atendê-los nas UBSs.

“Levar o CadÚnico a usuários que estão mais distantes dos CRAS é promover a cidadania. A Prefeitura tem essa preocupação e esse cuidado com os munícipes. Também é importante salientar que essa iniciativa surgiu de reuniões entre as Secretarias de Inclusão e Desenvolvimento Social e de Saúde. Em Hortolândia, as secretarias municipais estão em constante diálogo para trocar informações, planejar e alinhar ações, visando eficiência, eficácia e, sobretudo, garantir que os usuários da política de Assistência Social possam ter acesso a seus direitos”, salienta o diretor.

De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, inicialmente a ação nas duas UBSs será realizada uma vez por semana. O atendimento poderá ser ampliado conforme houver aumento da demanda.

Segue abaixo os cronogramas de atendimento do CadÚnico nas UBSs São Bento e Taquara Branca:

UBS São Bento:

Datas: 16/01, 23/01, 13/02, 27/02, 13/03 e 27/03

Horário: 8h às 11h30

UBS Taquara Branca:

Datas: 16/01, 23/01, 06/02, 20/02, 06/03 e 20/03

Horário: 8h às 15h (16/01), 8h às 11h30 (demais dias)

INSCRIÇÃO

A Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social relembra que para se inscrever no CadÚnico é necessário apresentar:

– Documentos originais de todos os membros da família, inclusive CPF (Cadastro de Pessoa Física)

– Comprovante de endereço recente (conta de luz, água ou telefone) no nome de um membro da família

Pessoas maiores de 18 anos devem apresentar:

– Carteira de Identidade (RG)

– Certidão de Casamento ou de Nascimento

– Carteira Profissional

– CPF

– Título de Eleitor

Crianças e adolescentes com até 17 anos devem apresentar:

– Certidão de Nascimento

– Carteira de Identidade (RG)

– CPF

– Declaração Escolar

Em caso de alteração de renda, é necessário apresentar comprovante de rendimento.

Atualmente, a Prefeitura de Hortolândia conta com sete CRAS:

– CRAS Jardim Amanda: avenida Tarsila do Amaral, 540

– CRAS Jardim Primavera: rua da Amoreira, 35

– CRAS Jardim Novo Ângulo: rua Francisco Bereta, 330

– CRAS Jardim Brasil Maria Humilde Antunes (Zuma): rua da Amizade, 240

– CRAS Jardim Rosolém Joel Alves Assunção: rua Guido Rosolén, 177

– CRAS Santa Clara: rua Estados Unidos, 217

– CRAS Vila Real: rua Ernesto Bergamasco, 185