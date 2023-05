Tudo sobre Jovem Aprendiz: como funciona e como montar um currículo

A busca pelo primeiro emprego é um desafio quase impossível para muitos jovens brasileiros. Conseguir se inserir no mercado de trabalho sem capacitação e experiência torna elaborar um currículo Jovem Aprendiz ainda mais difícil.

O programa Jovem Aprendiz foi criado para reduzir a disparidade de acesso ao primeiro emprego entre os jovens.

Em suma, o programa Jovem Aprendiz é fundamental para incentivar a presença de jovens no mercado de trabalho. Por isso, caracteriza-se como uma importante ação de política pública na sociedade.

Para aumentar suas chances de sucesso nessa jornada, prenda como montar um currículo Jovem Aprendiz e como participar do programa!

O que é o programa Jovem Aprendiz?



O Jovem Aprendiz é um programa de capacitação para melhorar a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Criada em 2000, a Lei Aprendiz ou Menor Aprendiz (10.097/2000) determina que empresas de pequeno e grande porte devem ter de 5% a 15% de contratados nesse formato.

Assim, essa é uma oportunidade imensa para que jovens possam ganhar experiência profissional e capacitação escolar. O que se torna muito importante também na elaboração de um modelo currículo Jovem Aprendiz.

No programa, é necessário que o jovem siga alguns pré-requisitos. Do outro lado, o mesmo é exigido das empresas na contratação dos colaboradores.

Requisitos para ser um Jovem Aprendiz



Antes de montar um currículo Jovem Aprendiz, é necessário verificar se você está apto para participar do programa.

Ou seja, deve-se consultar todos os pré-requisitos estabelecidos na Lei para que seja possível efetivar a sua vaga.

De modo geral, existem três requisitos principais: idade, matrícula e frequência escolar.

Para idade, é estabelecido que os jovens tenham entre 14 e 24 anos. A exceção é para pessoas com deficiência que não possuem nenhum limite de idade.

Já o segundo requisito exige que os jovens estejam regularmente matriculados no ensino fundamental ou na Educação para Jovens e Adultos (EJA). Ou que já tenham concluído ou estejam no ensino médio – mesmo que na modalidade EAD.

Atrelado ao requerimento da matrícula, também é preciso manter a frequência escolar assídua.

Como funciona o trabalho Jovem Aprendiz?



Pela regulamentação da Lei, a modalidade de contratação para o Jovem Aprendiz deve ser feita no regime CLT.

Com duração máxima de 2 anos, sem a possibilidade de renovação. Também é estabelecido que a jornada diária de trabalho seja de 4 a 6 horas, com exceção de alguns casos que podem chegar a 8 horas.

O regime de carga horária é pensado dessa forma para que seja viável ao jovem conciliar uma jornada de trabalho e estudo.

Sabemos que imprevistos acontecem e caso esteja enfrentando percalços para prosseguir com os estudos e/ou trabalho, não hesite em entrar em contato com a empresa.

Dessa forma, somente é possível ingressar no programa com a idade até 22 anos para quem deseja participar do prazo máximo de duração do programa. Essa regra é válida ainda que o jovem não tenha sido contratado na idade limite do programa (24 anos) e não seja PCD.

Em relação ao valor da remuneração do programa, usa-se o salário-mínimo e as horas trabalhadas como referência. Mas apesar de ser a base usada para cálculo, cada empresa possui um valor diferente definido.

Saiba como montar um currículo Jovem Aprendiz



Para montar um currículo Jovem Aprendiz que destaque suas habilidades e competências é preciso reunir as informações corretas.

No caso do currículo Jovem Aprendiz, a melhor dica é trazer informações diretas e objetivas.

Ainda que você não tenha muitas experiências profissionais ou não tenha nenhuma, não é impossível elaborar um bom currículo. Pelo contrário, existem diversas formas de experiências que também são levadas em consideração a depender da sua área de atuação.

Confira o que não pode faltar no seu currículo Jovem Aprendiz:

Dados pessoais



Na elaboração do seu currículo Jovem Aprendiz, é indispensável reunir seus dados pessoais logo no cabeçalho.

Essa é a melhor forma das empresas entrarem em contato com você para futuras entrevistas. Para isso, reúna informações como:

Nome completo.

E-mail.

Telefone de contato (atualizado).

Cidade onde mora.



Link para portfólio ou redes sociais.

Outra dica muito importante é utilizar um e-mail que contenha variações do seu nome, sem trocadilhos engraçados ou nomes vulgares. Da mesma forma, somente compartilhe informações sobre seus perfis profissionais.

Caso contrário, pode ser mal interpretado pelos recrutadores da empresa.

Objetivos



Nos objetivos, é importante que você destaque a intenção da sua busca para essa vaga.

Para um currículo Jovem Aprendiz, evidencie como essa vaga é uma oportunidade de fazer parte do programa oferecido pela Lei Aprendizagem (ou Aprendiz).

Escolaridade



A seção de escolaridade no currículo Jovem Aprendiz também é fundamental para demonstrar que você se encaixa nos requisitos do programa.

Essa também é uma forma de apresentar para empresa se sua disponibilidade de horário encaixa com os oferecidos na vaga.

Cursos e outras atividades

Ao final, é interessante trazer informações “bônus” para o seu currículo Jovem Aprendiz.

Não deixe de incluir a participação em eventos, palestras e cursos de extensão. Assim como, proficiência em línguas estrangeiras e trabalhos voluntários.

Uma porta que se abre



Saber como montar um currículo Jovem Aprendiz é a primeira etapa para participar desse programa, que abre portas para que pessoas iniciantes entrem no mercado de trabalho.

Se você se enquadra nas exigências do programa, considere participar!

Muitas vezes, é a partir de experiências como essa que você vai construir uma carreira longa, de muito sucesso.