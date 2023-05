Sumido e com o PSDB em baixa, Macris vem será?

O ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anda sumido, mas sempre é um nome a ser levado em conta na hora de se pensar a política americanense. Ele nunca negou aos mais próximos que gostaria de ‘encerrar a carreira’ como prefeito de Americana. Mas após a derrota sua e do PSDB depois de décadas de águas calmas, os tucanos foram quase varridos do poder paulista.

Macris já foi ousado em 2020 ao apoiar a candidatura do filho mais novo, então vereador Rafael, que terminou a corrida em terceiro lugar, mostrando fragilidade nas urnas. Mas o pai sempre foi temido até mesmo pelos figurões da cidade.

Em 3 oportunidades, Macris chegou a ser ‘convocado’ para ser candidato a prefeito. Em 2008, quando o novato Diego De Nadai bateu o pé e deu ao PSDB sua única vitória na cidade. Em 2014, quando Diego foi cassado e ele seria uma espécie de minerva para levar a cidade à recuperação. E por último em 2020, quando o atual prefeito Chico Sardelli até abriria mão para um novamente ‘minerva’ Macris.

O QUE PENSA O MEIO POLITICO– O NM falou com 5 grandes players políticos de Americana nesta terça-feira. Estão divididos quanto à possibilidade de VM vir candidato. Pesa a favor nas falas o tal ‘NADA A PERDER’ afinal ele não tem mais mandato e poderia realizar o sonho dele (e da cidade, na opinião de alguns). Pesa contra o ‘CENÁRIO POSTO’ com o prefeito Chico favorito e nomes de peso- Omar Najar e Giovana Fortunato- no recall do eleitor.

PARTIDOS- Outro desafio para o projeto Macris seria juntar partidos para 2024. Há uma tendência do time Chico reunir a maioria dos partidos no ano que vem. A esquerda- PT, PCdoB, PSB, PSol e Rede dificilmente abraçariam o tucano. E mesmo o PSDB deve emagrecer para a nova disputa, podendo perder os 3 vereadores que elegeu em 2020.

Câmara atende a 95% das demandas via Lei de Acesso à Informação em até um dia

A Câmara dos Deputados atendeu a 95% das demandas registradas em todo o ano de 2022 por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei 12.527/2011). O Relatório Anual da LAI foi publicado nesta semana pelo Centro de Documentação e Informação (Cedi) da Casa. O documento está disponível para download na Biblioteca Digital da Câmara, junto com o infográfico com dados sistematizados de atendimentos via LAI.

Em 2022, foram registradas 32.266 solicitações de informação, sendo que 94,6% das demandas foram atendidas em até um dia e apenas 0,4% foram indeferidas, nos termos legais. Na avaliação do atendimento, 90% dos demandantes se declararam satisfeitos ou muito satisfeitos com as respostas.

O macrotema “Institucional” foi predominante nos pedidos (31%), seguido por “Deputado” (30%) e “Proposição” (27,1%). Os pedidos foram feitos, em sua maioria, por pessoa física (99,6%), do sexo masculino (59%) e de até 30 anos de idade (47%).

O relatório traz também a listagem das informações classificadas com grau de sigilo (reservado, secreto ou ultrassecreto), ao longo de período determinado, com descrição que permita pesquisas futuras e correta recuperação.

Além dos dados estatísticos, o relatório anual destaca, entre as melhorias implementadas em conjunto com as demais unidades da Câmara, a atualização da Carta de Serviços da Câmara dos Deputados e a reformulação da página Empresas impedidas de licitar.

Os relatórios anuais da Lei de Acesso à Informação referentes a 2022 e aos anos anteriores podem ser acessados pela página Acesso à Informação no Portal da Câmara.

