Twitch 2023: um ano em retrospectiva

Ao nos despedirmos de 2023, entusiastas da Twitch ao redor do mundo

e na América Latina estão refletindo sobre as tendências mais proeminentes, emoticons e streamers que cativaram audiências e moldaram o cenário do streaming. De colaborações inovadoras ao surgimento de conteúdo único, o ano passado foi uma jornada notável para a comunidade da Twitch.

Na Twitch, queremos compartilhar com você como os streamers e audiências globais e latino-americanos desfrutaram de tudo o que tínhamos a oferecer:

Elspreen foi o streamer latino-americano com o maior número de visualizações (pico de CCV) em uma transmissão, alcançando 21.129 visualizações. Parabéns!

E rivers_gg protagonizou o clipe destacado mais visualizado, com 125.149 visualizações.

Os 5 principais canais na América Latina com mais horas assistidas foram:

Gaules loud_coringa Cellbit Paulinholokobr Elspreen

Foram visualizadas 104.686.547 histórias na Twitch em todo o mundo durante o ano! Isso é particularmente impressionante considerando que o novo formato chegou à Twitch apenas alguns meses atrás.

502.264 novos afiliados ao redor do mundo começaram a monetizar seus canais na Twitch! Além disso, ao ingressar em nosso Programa de Afiliados, eles tiveram acesso a novas e interessantes ferramentas para construir suas audiências.

novos afiliados ao redor do mundo começaram a monetizar seus canais na Twitch! Além disso, ao ingressar em nosso Programa de Afiliados, eles tiveram acesso a novas e interessantes ferramentas para construir suas audiências. 6.363 novos parceiros globais deram o próximo passo na criação de conteúdo e construíram uma audiência significativa, deixando sua marca em muitas das categorias da Twitch, como Jogos, IRL, Arte e mais.

Foram criadas 2.189.089 tags livres durante 2023 globalmente, permitindo que os streamers da Twitch fossem descobertos por novas audiências e se conectarem com seus seguidores de maneira mais pessoal.

Um total de 49.651.748.438 mensagens de chat foram enviadas. As audiências ao redor do mundo definitivamente tinham muito a dizer!

O que acontece com O SEU resumo da Twitch?

O seu Resumo Anual da rede social registra a sua atividade ao longo do ano. Existem três tipos de Resumos: Espectador, Criador e Comunidade, e você pode se qualificar para um, dois ou todos os três deles.

Somente você tem acesso direto aos seus Resumos individuais, no entanto, você pode compartilhar uma imagem que destaca muitas de suas conquistas ao longo do ano – basta rolar até o final do seu Resumo de Espectador ou Criador e clicar no botão “Compartilhar”.

Queremos agradecer por fazer parte da jornada em 2023 e convidamos você a ficar próximo durante 2024. Há muitas coisas incríveis por vir! Além disso, se você ainda não experimentou o jogo de resumo da Twitch para celebrar como a comunidade se uniu durante o ano.

