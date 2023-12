Massoterapia, profissão em ascensão movimentou R$ 1,5 bilhão em 2023

O mercado da Massoterapia no Brasil cresce a cada ano,

oferecendo oportunidades de emprego e crescimento profissional para milhares de mulheres. De acordo com a Associação Brasileira de Massoterapia (ABRAMAS), o segmento de massoterapia no Brasil em 2023 movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão. Esse valor representa um crescimento de 10% em relação a 2022. No país, existem aproximadamente 100 mil profissionais, sendo que 80% são mulheres. Entre os diversos fatores que contribuíram para esse crescimento, destaque para o aumento da demanda por serviços de bem-estar e terapias alternativas e a valorização do trabalho feminino.

No mercado formal, as oportunidades de emprego para Massoterapeutas estão crescendo principalmente em clínicas de estética, spas e hotéis. Essas empresas oferecem uma variedade de serviços de massoterapia, incluindo massagens relaxantes, terapêuticas e esportivas. No mercado informal, muitos Massoterapeutas trabalham como autônomos, oferecendo seus serviços em domicílio, em clínicas de estética ou em espaços compartilhados.

Outro dado relevante do setor é que pelo menos 37% da população brasileira, ou 75 milhões de pessoas, relatam sentir dor de forma crônica, aquela que persiste por mais de três meses, de acordo com estudo feito pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED), a Universidade Federal de Santa Catarina, Faculdade de Medicina do ABC e uma clínica de tratamento da dor.

Apoiada nesse cenário, Ana Martha, fisioterapeuta dermatofuncional, palestrante internacional e criadora do curso TopCorpus, curso de massoterapia on-line reconhecido pelo MEC através da Faculdade Brasília e também pela Associação Brasileira de Terapias Holísticas (ABRATH), que já ajudou mais de 26 mil alunas a conquistarem independência financeira com massagem, vai oferecer, de forma gratuita e online, o evento “Doutora da Massagem”, que será realizado entre os dias 29 de janeiro e 11 de fevereiro, sempre às 20h.

Como diferencial, além do reconhecimento do MEC e da ABRATH, Martha traz um método baseado na anatomia e fisiologia, que aborda duas estruturas principais (sistema linfático e sistema nervoso) e resultados comprovados. O curso também oferece materiais exclusivos, incluindo mapas mentais, atlas de anatomia, scripts para parcerias e ebooks, além de sorteios de macas e kits de produtos.

“O mercado de massoterapia é uma fonte inesgotável de oportunidades. Com a demanda crescente por bem-estar e terapias alternativas, as Massoterapeutas têm um papel fundamental na promoção da saúde física e emocional das pessoas“, afirma Ana Martha. “O curso TopCorpus vai além de ensinar técnicas básicas. Ele proporciona uma imersão completa nas diversas abordagens da massoterapia, capacitando as alunas a se destacarem em qualquer ambiente, desde clínicas de estética até atendimentos personalizados. Vele destacar que o curso é para qualquer pessoa, mesmo para as que não têm experiência na área”, completa.

Segundo Ana Martha, essa é uma excelente oportunidade para as mulheres dominarem todas as técnicas e funcionalidades da massoterapia, conquistarem o tão almejado reconhecimento profissional e obterem uma renda mensal entre 3 e 10 mil reais ao proporcionar ajuda terapêutica com suas habilidades manuais.

Durante as aulas, as participantes aprenderão as técnicas exclusivas criadas por Ana Martha, massagem redutora de medidas, massagem relaxante e terapêutica, além de dicas de como se tornar uma Massoterapeuta de sucesso e, principalmente, como conquistar a independência financeira e o reconhecimento profissional.

Ao longo do conteúdo, Ana Martha apresenta às participantes a oportunidade de se tornarem profissionais de sucesso; explica sobre o sistema linfático; detalha a técnica ‘Sisteminha’, realizada com movimentos suaves e circulares, que ajudam a drenar a linfa e a eliminar as toxinas acumuladas, e sobre os remédios naturais. A prática da massagem nos flancos é realizada para mostrar como o método funciona na prática. A especialista também enfatiza que essa é uma chance única, pois a maioria das Massoterapeutas não domina as estruturas do corpo e não sabem como fazer uma massagem que reduz medidas de forma eficaz.

Ana Martha aprofunda, ainda, nos detalhes da pesquisa que aponta que pelo menos 37% dos brasileiros sofrem de dor crônica. Essa informação é utilizada para tangibilizar a oportunidade, mostrando que há uma grande demanda por profissionais de massagem clínica. O conteúdo apresentado também mostra as habilidades que a Massoterapeuta deve ter para conduzir a gestão financeira, atrair clientes, saber vender e fidelizar o público.

“Minha missão é transformar mulheres que, assim como eu, querem a satisfação de ajudar o próximo e serem muito bem remuneradas por isso. A humanização sempre foi a chave do meu trabalho! Por isso, decidi criar o curso gratuito Doutora da Massagem, um curso com aulas ao vivo para mostrar um caminho seguro para que mulheres possam se profissionalizar e se tornar a Massoterapeuta mais procurada e bem paga da sua cidade”, completa Ana Martha.

