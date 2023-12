Zé Pereira e Tenente ensaiam 2a via bolsonarista

Será que está surgindo a uma ‘2ª via bolsonarista’ em Nova Odessa? O ex-prefeito Bill Vieira de Souza foi do PSDB para o PL e trouxe para seu lado o vereador Cabo Natal, mas o ex-vereador Zé Pereira esteve reunido esta quinta-feira com o professor universitário Ten. Stopatto.

Os dois foram vistos em uma badalada cafeteria da cidade. ZP não esconde que pode correr o risco depois de não disputar as eleições de 2020 e ter comandado partidos como o Cidadania por mais de uma década na cidade.

As eleições em Nova Odessa hoje contam com três a cinco candidaturas mais consolidadas. Além do prefeito Leitinho e do ex-prefeito Bill, também podem estar na disputa Vanderlei Cocato (Republicanos), Tiago Beroco (PT) e a presidente da Acino Juçara Rosolen (sem partido definido).

