“Por que alguém iria querer ler este livro?”

Essa pergunta provavelmente passa pela cabeça de todo escritor ou aspirante. Todo livro nasce de uma ideia e percorre muitas etapas até chegar às mãos do leitor, mas poucos sabem sobre esse processo. Em O livro secreto do escritor, a autora, jornalista e especialista em marketing literário Lilian Cardoso oferece aos profissionais da área importantes ferramentas para vencer desafios com estratégia e conquistar espaço concreto em um mercado cada vez mais competitivo.

A publicação do próprio livro, pela Citadel Grupo Editorial, é o desejo de muitos autores, que por vezes não sabem por onde começar e, sem auxílio técnico ideal, caem em empreitadas que podem atrasar e complicar os caminhos para a conclusão de um projeto literário. Capas mal executadas, falhas na revisão, atrasos de prazos, infelizmente, são problemas comuns para quem inicia a carreira independente. Em cada capítulo, Lilian apresenta técnicas, exercícios e métodos capazes de orientar os autores em todas as etapas.

Antes de começar a desvendar os segredos de uma obra best-seller, o leitor-escritor descobrirá um pouco da história da autora, que trabalha há quinze anos no mercado literário. Ao conhecer a trajetória da fundadora da agência que mais divulga livros no Brasil, a LC – Agência de Comunicação, o escritor-leitor compreenderá aspectos essenciais para a própria carreira, como iniciar o marketing antes mesmo da publicação do livro.

De dicas práticas e explicações sobre as etapas da produção aos alertas sobre plágio, direitos autorais e presença virtual – em plataformas como Amazon KDP –, a obra entrega ao escritor um arcabouço sintonizado com as mudanças no mundo editorial e nas tecnologias.

Todos nós temos algo para contar a partir das nossas experiências que pode tocar e inspirar outras pessoas.

Não importa o tamanho ou a natureza da sua mensagem, ela merece ser ouvida.

As palavras têm o poder de criar conexões, despertar emoções e fazer a diferença na vida de alguém.

(O livro secreto do escritor, p. 69)

Workbook, uma experiência

O nome do livro não é uma referência a um suposto conteúdo secreto nele contido, mas à parte destinada aos comentários do autor, como um diário. A cada capítulo, ele é convidado fazer anotações sobre objetivos, prazos e insights, a começar pelo cronograma inicial do projeto, bem como expectativas e inspirações, além de exercícios práticos sobre os assuntos abordados.

Com interessantes insights sobre o mercado literário, o comportamento dos leitores e sobre o próprio ofício da escrita, O livro secreto do escritorprepara o autor para novos voos. Não importa o gênero literário escolhido, nem se é iniciante ou experiente, seguro de si, sonhador ou tímido: as lições evidenciadas por Lilian Cardoso permitirão ao autor testemunhar por si mesmo o poder das próprias palavras.

FICHA TÉCNICA

Título: O livro secreto do escritor: da página em branco ao best-seller

Autor: Lilian Cardoso

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-65-5047-253-5

Formato: 15,2 x 22,9 cm

Páginas: 304

Preço: R$ 59,90 (físico); R$ 34,90 (e-book)

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Lilian Cardoso é mãe da Catarina e uma canceriana que ama estar entre a família e os amigos. Em 2008, descobriu outra paixão que mudou a sua vida: o mercado do livro. Jornalista com especialização em cultura, fundou aos 26 anos em 2010 a primeira agência no Brasil 100% voltada à divulgação de livros. Hoje a LC – Agência de Comunicação faz parte do maior grupo da América Latina de prestação de serviços em marketing editorial e consultorias para editoras e autores. De romances a títulos técnicos, de novos autores a best-sellers, trabalhou com a sua equipe em mais de 4 mil campanhas literárias. Em 2019, ela saiu dos bastidores dos lançamentos para dar início a um projeto que já era um sonho antigo: o curso Escritores Admiráveis. Assim, tornou-se uma das profissionais mais influentes do setor pela sua conta no Instagram e é reconhecida por workshops e eventos on-line gratuitos que já impactaram mais de 100 mil autores.

Redes sociais: Instagram | Youtube

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.