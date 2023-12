Mulheres não deveriam usar Whey Protein, será mesmo?

A nutricionista Vanessa Costa, especializada em Nutrição Estética e Saúde da Mulher – Criadora do Método Reset, que desmistifica o uso de Whey Protein em mulheres e os benefícios para a saúde.

Em um cenário de constante evolução no mundo da nutrição, encontrar orientação confiável e personalizada torna-se essencial, especialmente quando se trata do uso do whey protein, um suplemento que ganhou destaque atualmente.

O whey protein, derivado do soro do leite, é conhecido por sua alta qualidade de proteína e rápida absorção, sendo uma escolha popular entre atletas e pessoas que praticam atividade física regularmente. A profissional ressalta que as mulheres podem se beneficiar do whey protein de diversas maneiras, desde a recuperação pós-treino até a manutenção da massa magra.

O suplemento não é exclusividade de atletas profissionais. Pelo contrário, é uma fonte de proteína conveniente e eficaz para qualquer mulher que busque melhorar sua saúde e qualidade de vida. “Esse mito é como uma sombra que paira sobre o universo do fitness feminino. A verdade é que o consumo de Whey Protein é altamente adaptável às necessidades de cada mulher, proporcionando benefícios sem precedentes sem o risco de uma transformação física desproporcional”, revela a nutricionista.

Vanessa Costa também esclarece um equívoco comum: o receio de que o whey protein cause ganho excessivo de massa muscular. “Isso é um mito. O whey protein é uma fonte de proteína de alta qualidade, mas o ganho de massa muscular está relacionado a vários fatores, incluindo o tipo de treinamento realizado. Para a maioria das mulheres, ele contribui para a tonificação muscular, não para um aumento dramático de volume“, explica Vanessa.

“Porém não se trata apenas de adicionar o suplemento; trata-se de compreender como ele se alinha com os objetivos e as necessidades específicas de cada mulher“, destaca ela. De acordo com a nutricionista, os benefícios do Whey Protein para as mulheres são:

Recuperação Muscular Acelerada:

Consumir Whey Protein ajuda na reparação e recuperação muscular pós-treino, permitindo que as mulheres alcancem seus objetivos fitness de maneira mais eficaz.

Controle de Peso e Saciedade:

A proteína presente no Whey mantém a sensação de saciedade por mais tempo, o que pode ser uma aliada valiosa na perda de peso e no controle do apetite.

Contribuição para a Saúde Óssea:

Estudos sugerem que o Whey Protein pode beneficiar a saúde óssea, fornecendo cálcio e outros nutrientes essenciais.

Cuidados com a Estética:

Algumas versões de Whey contêm colágeno e peptídeos bioativos, que não apenas contribuem para a saúde da pele, unhas e cabelos, mas também podem ser aliados valiosos na busca por uma aparência radiante.

“É importante falar que a quantidade de proteína necessária varia de pessoa para pessoa, dependendo do nível de atividade física, objetivos de condicionamento físico e outros fatores individuais. Antes de incorporar suplementos como o whey protein na dieta, é aconselhável consultar um profissional de saúde ou um nutricionista para garantir que atenda às suas necessidades específicas e que seja seguro para você”, finaliza Vanessa.

Sobre: Vanessa Costa, nutricionista especializada em Nutrição Estética e Saúde da Mulher, é a criadora do Método Reset. Além disso, desde os 21 anos é empreendedora e fundadora de uma federação esportiva. Diariamente, Vanessa compartilha em suas redes sociais estratégias, receitas e seu estilo de vida, inspirando mais de 80k mulheres a alcançarem a felicidade e recuperarem o controle de suas vidas.

