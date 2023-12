No dia que eu saí de casa ... ficaram as drogas no S Jerônimo

Uma casa que era ponto do tráfico de drogas foi

inspecionada na tarde dessa quinta-feira (14) no bairro São Jerônimo, em Americana. Equipe da Polícia Militar encontrou porções de crack, cocaína e maconha na residência que fica na rua Carlos Vassalo.

Equipe do Cabo Luiz e Soldado Sheila esteve no local já conhecido por tráfico de drogas e percebeu dois indivíduos saindo de uma residência. Um deles, menor de idade, estava com objetos em mãos, soltou no chão ao perceber a viatura. Quando verificado, foi constatado que se tratava de porções de drogas.

O outro rapaz, maior de idade, estava com apenas uma porção de cocaína em seu poder. Ambos estavam sem documentos e, questionados sobre a casa em que estavam, disseram que se tratava da residência do segundo homem. Confessaram que lá havia mais drogas e dinheiro.

Não foi dada permissão para os PMs para entrar no local. Foi chamada a Polícia Civil que informou já ter mandado de busca e apreensão para aquele endereço. Com a chegada dos investigadores, encontraram dentro da residência

dinheiro totalizando R$445,00,

64 pedras de crack,

63 pinos de cocaína e

79 porções de maconha.

Além disso, os agentes reconheceram outro adolescente que estava na casa ao lado, também suspeito pelo tráfico de drogas, sendo conduzido junto aos outros para o departamento de polícia.

Solicitado apoio da equipe de Ronda Ostensiva Municipal com o cão farejador, porém nada mais foi encontrado.

Apresentados à Central de Polícia Judiciária, o indivíduo maior de idade permaneceu preso por tráfico de drogas e os adolescentes foram liberados aos seus responsáveis. Drogas e dinheiro apreendidos.

