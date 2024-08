Nova UBS do Zanaga deve ficar pronta em dezembro; Chico vistoria obras

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) e o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) vistoriaram, nesta quinta-feira (08) as obras da nova UBS do bairro Zanaga. O novo prédio já recebeu toda a estruturação de paredes e, nesta sexta-feira (9), a empresa responsável pela edificação concluiu a concretagem da laje. Para a próxima etapa estão previstos trabalhos de alvenaria sobre a laje (platibandas) e a construção da estrutura do reservatório de água.

A nova unidade terá 251 m² de construção onde ficava o antigo Posto 10 (fechado em 2015), na esquina das ruas Ribeiro Couto e Catulo da Paixão, e contará com recepção, sanitários masculino e feminino com acessibilidade, consultórios geral e ginecológico, salas de imunização, curativos, farmácia climatizada, além das áreas destinadas aos setores administrativos e aos funcionários.