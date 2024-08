Tivoli Shopping celebra o Dia dos Pais com o evento Jogaderia

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Tivoli Shopping convida todas as famílias para uma experiência única e divertida no evento Jogaderia, um espaço dedicado a promover a interação e conexão entre pais e filhos, através de jogos que estimulam a imaginação, a criatividade e a visão estratégica. O evento é gratuito e ocorre de 09 a 25 de agosto, das 14h30 às 20h30, na Praça de Eventos II, em frente ao Coco Bambu.

Com cerca de 30 opções de jogos para diversas faixas etárias, o Jogaderia é uma ótima oportunidade para adultos resgatarem as memórias de infância e para as crianças descobrirem novos estilos de brincadeiras.

Para aumentar ainda mais a diversão, o Tivoli Shopping promoverá um torneio de UNO, no dia 24 de agosto, e um campeonato amador de cubo mágico, no dia 25 de agosto. As inscrições podem ser feitas através dos links: https://www.sympla.com.br/campeonato-de-uno-no-tivoli-shopping__2578692 e https://www.sympla.com.br/campeonato-amador-de-cubo-magico-do-tivoli-shopping__2578572.

“Estamos muito felizes em oferecer um evento que promove o vínculo familiar de forma tão divertida e educativa. Em tempos em que a tecnologia é tão presente, criar um espaço onde pais e filhos podem resgatar as brincadeiras antigas e se conectar uns com os outros é algo muito especial”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para Rodrigo Silva, fundador do Jogaderia, os jogos analógicos, como os de tabuleiro e cartas, têm ganhado espaço novamente. “Nesses últimos anos em que tivemos que ficar cada vez mais online e em frente a telas, os jogos são vistos como um momento de desintoxicação do eletrônico. É uma ‘moda’ que veio para ficar”, complementou.

SERVIÇO

Jogaderia

Data: 09 a 25 de agosto

Horário: das 14h30 às 20h30

Local: Praça de Eventos II, em frente ao Coco Bambu

Entrada gratuita

