A UNICAMP, a Universidade Estadual de Campinas, aprovou a reserva de vagas para pessoas trans- as cotas trans- em seus cursos. Com isso, as novas turmas deverão oferecer, por meio do ENEM, uma ou duas vagas para estudantes trans.

As turmas de até 30 estudantes deverão reservar uma vaga para pessoas trans, e, as com mais de 30, duas.

A critério de cada Curso, as vagas serão oferecidas por meio das vagas regulares ou instituídas como vagas adicionais, que não afetam o número de vagas já oferecidas para a ampla concorrência e outras reservas de vagas.

Caso um Curso ofereça uma vaga como vaga regular, ela será subtraída das vagas de ampla concorrência. Caso ofereça duas, elas terão que ser vagas adicionais.

Cotas trans se necessário

Ingressantes trans também só usarão a reserva de vagas caso necessário. Ou seja, se a pessoa não precisa da reserva de vaga para entrar, a vaga reservada não será utilizada. Mas ela continuará disponível para a próxima pessoa trans da lista, caso haja.

A UNICAMP também adotou um sistema robusto para respeitar as identidades e existências das pessoas trans, mas, ao mesmo tempo, impedir fraudes, garantindo que as pessoas que terão acesso às vagas são as pessoas que fazem jus a elas. ‍

Outro cuidado que a UNICAMP tomou foi o de compatibilizar a regulamentação da reserva de vagas para trans com as reservas de vagas já existentes, para estudantes de escola pública, pessoas negras, indígenas e com deficiência.

