O mais belo planeta do Sistema Solar, Saturno e seus anéis estão

em destaque a partir desta semana no OMA (Observatório Municipal de Americana). As visitas ocorrem às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h, com grupos de 15 pessoas a cada hora – são até quatro grupos por noite. O agendamento deve ser feito pelo telefone (19) 3408-4800. O espaço é administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo.

“Saturno é o sexto planeta por ordem de distância ao Sol, localizado entre as órbitas de Júpiter e Urano. É o segundo maior planeta, depois de Júpiter, e um dos planetas gasosos do sistema. É, também, o de menor densidade. Numa ideia absurda, se o colocássemos numa banheira gigantesca, ele boiaria! O aspecto mais característico de Saturno é o magnífico sistema de anéis, perfeitamente visível pelos telescópios do OMA”, explica o astrônomo e coordenador do espaço, Carlos H. A. Andrade.

Ele destaca ainda que o nome do planeta provém do deus romano Saturno, outro nome de Cronos, o Senhor do Tempo, antigo titã da mitologia grega. Visível facilmente a olho nu a partir das 19h no horizonte leste, o planeta provoca sucessivas exclamações quando observado pelo telescópio.

A rotação rápida, de 10h39min26s, faz de Saturno o planeta mais achatado do sistema solar. Cada revolução ao redor do sol leva 29 anos terrestres.

PLANETAS GIGANTES

Além de Saturno, Júpiter, o maior planeta do sistema solar, também será mostrado a partir de novembro. Dessa forma, o final do ano será reservado a observação dos planetas gasosos.

Nos dias 20 e 22 de setembro, outro astro chamará a atenção: a lua, em sua fase crescente, a melhor para ser observada. Crateras, montanhas, vales e planícies lunares poderão ser observados com riqueza de detalhes.

O acesso ao Observatório pode ser feito pela entrada do Jardim Botânico, na Rua Abrahim Abraham, s/nº, Parque Residencial Nardini. Na ocorrência de tempo nublado ou chuvoso, o agendamento é automaticamente cancelado e deve ser feito novamente.

