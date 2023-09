Os vereadores de Sumaré aprovaram, na terça-feira (12), projeto que institui o Pedal

em Louvor à Sant’Ana no Calendário Oficial de Eventos do Município. O Projeto de Lei nº 176/2023, que incentiva a prática do ciclismo na cidade, é de autoria do vereador Willian Souza (PT) e recebeu 19 votos favoráveis em plenário.

Segundo o projeto, o evento deve ser realizado anualmente, na semana do aniversário do município, e tem por objetivo a divulgação e a conscientização sobre a importância e os benefícios da atividade física para a saúde, a partir da prática do ciclismo. Além disso, a proposta incentiva o turismo na cidade, através das atividades recreativas, bençãos aos ciclistas, campanhas de doações, e louvor à Sant’Ana.

De acordo com o PL, as secretarias municipais de Saúde, Mobilidade Urbana e Rural, Esporte, Cultura e Lazer, e Guarda Municipal podem organizar, em conjunto com a Paróquia de Sant’Ana, os meios de divulgação, segurança, trajeto e demais providências para assegurar a realização do evento. É garantida a participação da sociedade civil, entidades, universidades, equipes de ciclistas, empresas privadas e imprensa na realização do Pedal em Louvor à Sant’Ana, bem como na doação de recursos e patrocínios.

Willian explica que “Sant’Ana é a padroeira dos ciclistas e um símbolo de fé para muitos cidadãos. O ciclismo é uma prática acessível, que contribui para a melhoria da saúde cardiovascular, condicionamento físico e mental. Sua prática em grupo fomenta a integração entre pessoas de diferentes idades, origens e estilos de vida. Essa interação social fortalece os laços comunitários, reforçando o sentimento de pertencimento e solidariedade. Nosso projeto representa uma iniciativa significativa para a comunidade local, promovendo valores culturais, religiosos, de saúde, lazer e integração, e, portanto, merece ser incorporado às festividades reconhecidas e valorizadas por nossa cidade”, completa o vereador.

APROVADOS

Também na sessão desta terça-feira, os parlamentares votaram a aprovaram os PLs nº 168/2023, do vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), que autoriza o Poder Executivo a criar o Museu do Esporte Amador de Sumaré; e nº 177/2023, do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que institui, no Calendário Oficial do Município, o Mês do Futebol Amador.

