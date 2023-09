A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a obra da Nova Área de Bem-Estar

e Lazer do Santa Rita. Toda a área entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes recebe melhorias.

As ações ocorrem ao redor do Centro Esportivo Municipal “João Querubim Teodoro”, em frente ao CIEP “Leonel Brizola”, além de melhorias na área da Quadra de Futebol Society “Vagner Nunes – Mazolinha” e nos campos localizados no espaço em frente a Rua Benjamin Wiezel.

Entre os serviços em execução estão nova iluminação em LED, paisagismo e arborização, além de estruturas como pista de caminhada, quadra de Basquete 3×3, quadra de Vôlei de Areia, minicampos em grama e Espaço PET.

Implantação no Jardim Alfa

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a transformação de diversos espaços no Município. Entre os projetos em execução está a o espaço de Bem-Estar e Lazer do Jardim Alfa, localizada entre as ruas Monte Carmelo, Monte Horebe, Monte Sinai e Monte Gerezin.

Após a limpeza de todo o espaço, máquinas e equipes de trabalho atuam na instalação de estruturas previstas no projeto, como novo playground, calçamento, paisagismo e iluminação em LED.

