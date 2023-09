Roubaram sorveteria e se deram mal

Dois homens que roubaram uma sorveteria

em Sumaré acabaram presos pela Polícia Militar nesta terça-feira (12). A dupla assaltou o comércio no Jardim Bela Vista. Uma equipe de Força Tática da PM recebeu as informações sobre o crime e iniciou buscas por um Chevrolet Corsa, usado pelos assaltantes na fuga. Eles tinham pouco mais de R$ 100 na hora que foram abordados.

Os policiais localizaram o Corsa quando ele estava entrando em uma casa na Rua Ismael Garbelim. Já no local, a equipe notou que a placa traseira do veículo estava com fita adesiva.

Mais notícias da cidade e região

Enquanto a PM analisava o carro, os suspeitos tentaram fugir por um portão lateral, mas a equipe os deteve.

Um dos detidos tinha uma réplica de arma de fogo na cintura e R$ 40, enquanto o outro tinha apenas R$ 94 em notas diversas.

Após policialpadrao.com.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP