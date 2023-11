Vaga no mercado- Já atendendo em novo endereço, no mesmo prédio

do Poupatempo, o PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 39 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail. O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho estão atendendo o público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE DE JARDINAGEM – Homens que já tenham trabalhado na função e que residam em Nova Odessa. (15 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Masculino de 18 a 40 anos, para início imediato. (5 vagas)

AUXILIAR DE SERVIÇOS – Feminino, para cuidar da casa e fazer almoço. (1 vaga)

ESTOQUISTA – Masculino 16 e 17 anos, para trabalhar em loja de calçados. (1 vaga)

MECÂNICO GERAL DE MÁQUINAS TÊXTEIS – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE CARREGADEIRA – CNH D ou E, para operar a carregadeira e carregar material ao cliente, efetuar carregamento de rocha na pedreira e remoção de terra com a escavadeira. (1 vaga)

OPERADOR DE MERCADO – Com seis meses de experiência para atuar nos setores de frente de caixa, mercearia, portaria, logística, peixaria, açougue, padaria, frios, hortifruti e rotisseria etc, entre elas, atendimento ao cliente, reposição, abastecimento de mercadorias, registro de produtos, organização e limpeza do setor, entre outras tarefas pertinentes a função. Horário de fechamento (13h às 22h09) com escala 6×1 e folga a cada dois domingos trabalhados. Salário de R$ 1.800,00 + VT + VA + convênio médico + benefícios. (10 vagas)

VENDEDOR (A) – Para trabalhar em loja de roupas e calçados. (5 vagas)