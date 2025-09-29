Vagas para oficinas gratuitas de dança, circo e literatura a jovens em Sumaré

Projeto é desenvolvido pela Sociedade Humana Despertar, que também está organizando uma campanha especial para o Dia das Crianças

O Projeto Despertar das Artes, realizado pela Sociedade Humana Despertar (SHD), de Sumaré, está oferecendo novas vagas para suas oficinas gratuitas de dança, circo e literatura. Ao todo, são ofertadas 100 vagas para crianças e jovens de 4 a 17 anos, que podem acessar gratuitamente as aulas semanais, nos períodos da manhã e da tarde, na sede da SHD, no Jardim Picerno.

A iniciativa, que já contava com patrocínio da Unimed Campinas, por meio da Lei Rouanet, agora também passa a contar com patrocínio da Solenis e apoio do Grupo São Vicente, através do ProAC ICMS, o Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

As aulas de dança trabalham a preparação física, postura de palco, expressão corporal e coreografias que passeiam por várias modalidades. No universo circense, os participantes aprendem desde técnicas de equilibrismo, malabarismos e acrobacias, como vivenciam jogos e brincadeiras ligadas ao teatro de palhaços, com improvisação, criação de personagens e figurinos. Já nas aulas de literatura, a proposta é despertar o interesse e a sensibilidade pelo mundo da linguagem, por meio de experiências práticas e criativas.

Interessados podem se inscrever ou obter mais informações pelo telefone (19) 3873-9015, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da Sociedade Humana Despertar, na Rua dos Pinheiros, nº 105, Jardim Basilicata, em Sumaré/SP.

Dia das Crianças

As crianças e jovens que já participam do projeto Despertar das Artes estão se preparando para novas apresentações, no mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças.

E, até o dia 06 de outubro, toda comunidade pode colaborar com uma campanha especial de arrecadação para o Mês das Crianças. As doações podem ser de balas, pirulitos, pipoca doce, diretamente na sede da SHD, ou ainda uma contribuição em dinheiro no valor de R$10,00 via PIX (CNPJ: 00.958.354/0001-43).

SHD

O projeto Despertar das Artes é uma realização da Sociedade Humana Despertar (SHD), organização com quase 30 anos de atuação em Sumaré/SP, dedicada à inovação social e ao desenvolvimento do potencial humano, sempre pautada pela ética ecológica e pelo compromisso com a vida. Seu trabalho já foi reconhecido por diversas premiações e certificações, como o Selo Ambev VOA, o Selo DOAR, o Selo Phomenta e múltiplos prêmios do Itaú-Unicef.

Atualmente, o Despertar das Artes é realizado com patrocínio da Solenis e Unimed Campinas, além do apoio do Grupo São Vicente, através do ProAC ICMS e da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

