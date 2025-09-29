Abastecimento pode ser afetado nesta 3ª-feira em bairros da ZL de SBO

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água poderá ser temporariamente interrompido na próxima terça-feira, 30 de setembro, devido à execução de obras de interligação da nova adutora da Zona Leste com a Estação Elevatória de Água (Booster), localizada na Avenida São Paulo, próximo à Rua do Linho.

Durante a intervenção, será realizada também manutenção preventiva no sistema de recalque, ação que visa otimizar o funcionamento da rede e garantir maior segurança no fornecimento de água.

Bairros que poderão ser afetados

Jardim das Orquídeas, Laranjeiras, Planalto do Sol, Zabani, Cidade Nova, Jardim Esmeralda, Jardim Pérola, Jardim das Palmeiras, Dona Regina, Jardim Europa e Ferrarezi.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado a partir das 18h do mesmo dia. No entanto, em alguns pontos, o retorno da água poderá ocorrer de forma gradativa, devido ao tempo necessário para a recuperação dos reservatórios e pressurização das redes. A normalização total poderá se estender até o início da tarde de quarta-feira (1º de outubro). Caso em algum bairro a normalização fugir desta estimativa, favor entrar em contato com o DAE.

O Departamento orienta os moradores das áreas afetadas a fazerem uso consciente da água, utilizando as reservas das caixas d’água e adotando medidas que ajudem a reduzir eventuais transtornos.

A obra da nova adutora da Zona Leste representa um investimento de R$ 13 milhões, com recursos próprios e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), e beneficiará aproximadamente 70 mil moradores. O projeto inclui a implantação de novos reservatórios, substituição de redes antigas e setorização do sistema, resultando em melhorias significativas no abastecimento da região.

Canais de atendimento: 0800-770.3459 / 3459-5910 / whatsapp (mensagem de texto): (19) 9.9992-6848, atendimento todos os dias, das 7 às 20 horas.

