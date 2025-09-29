Nova Odessa recebe 11ª Sipat com foco em saúde e segurança no trabalho

Evento de 6 a 10/10, no Paço Municipal, traz palestras: assédio moral, vacinação e saúde mental

A Prefeitura de Nova Odessa, recebe, entre os dias 6 e 10 de outubro, a 11ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). Com o tema “Seja SimPATico com a Saúde e Segurança no Trabalho”, a programação traz uma série de palestras voltadas ao bem-estar físico e mental dos servidores.

Ao longo dos cinco dias, os encontros serão realizados sempre das 8h às 10h, no Auditório do Paço Municipal, abordando temas como assédio moral no ambiente profissional, vacinação, ginástica laboral, saúde mental e acidentes com animais peçonhentos.

Promovidas pelos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), as palestras iniciam na segunda-feira (06/10) com a apresentação do advogado, Dr. Rodolfo Kokol, que aborda o tema assédio moral no trabalho.

Na terça-feira (07/10), a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa e do CRI (Centro de Referência em Infectologia), Paula Mestriner, fala sobre a importância da vacinação.

Na quarta-feira (08/10), a fisioterapeuta, Rayra Larissa Trinca Solposto, destaca os benefícios da ginástica laboral. Na quinta-feira (09/10), com foco em saúde mental, a palestra será conduzida pela enfermeira Maria José da Cruz, especialista em Gestão de Clínica e Saúde Mental.

O ciclo de atividades será encerrado na sexta-feira (10/10), com o supervisor da Vigilância Ambiental de Nova Odessa, Leôncio Neves Ferreira, falando sobre os cuidados e prevenção em casos de acidentes com animais peçonhentos.

A cipeira e vice-diretora da EMEB Alvina Maria Adamson – Profª, Joelma Bastos, reforçou o convite aos servidores municipais. “Será uma semana especial para refletirmos sobre a importância de cuidarmos da saúde e da segurança em nosso dia a dia. Esperamos todos os servidores para esse momento de aprendizado e integração”, disse ela.

