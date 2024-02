Paquera- Pra começar, já vamos destacar que o álcool

é o inimigo número um de quem está na azaração em plena folia de Carnaval. A bebida descontrai, mas também pode provocar exageros e atitudes compulsivas, fazendo a galera extrapolar na hora da paquera. Sem contar que no caso dos homens a bebida alcoólica pode até fazer o parceiro passar aquela vergonha na hora do vamos ver, pois pode afetar e muito negativo a ereção e consequente a falta de um orgasmo, levando àquele sexo demorado que se torna um caos para a parceria.

Use proteção se você se envolver em atividades sexuais durante o carnaval, lembre-se da importância do uso de preservativos para prevenir as ISTS e, claro, também uma gravidez não planejada.

Então, logo aqui já trazemos a primeira e primordial dica: respeito e consentimento são palavras de ordem, tá bem?

Ou seja, você deve sempre respeitar os limites do possível parceiro e não invadir a liberdade consentida, explica a sexóloga Tamara Wall Zanotelli.

“O consentimento explícito é parte importante para você seguir adiante e até antes de fazer qualquer ato sexual, seja com uma pessoa que você conhece ou não”.

Você precisa estar consciente de seus comportamentos e atitudes e por isso, menos bebida, Não exagere pra não passar vergonha e ser inconveniente, assim você vai evitar atitudes que podem perpetuar estereótipos de gênero e impor limites aos seus próprios desejos e vontades.

Respeite o NÃO. Não é não. Não esqueça disso.

“Abordagens invasivas na hora de investir em alguém não valem. Não insista ou pense que o não é um talvez e o mesmo vale para o que as pessoas demonstram. Ser simpático não é sinônimo de consentimento para um beijo. Não confunda o momento de alegria como uma vantagem para suas vontades”, detalha Tamara.

Dê espaço para a pessoa. Não fique cercando, fazendo comentários desagradáveis ou limitando o espaço de circulação dela. Vale observar e entender se o outro está na mesma vibe que a sua, fechado?!

Uma última dica

Lembre-se que, além de serem aliados na prevenção da gravidez não planejada e no combate as ISTS, os preservativos podem ser divertidos e trazer um toque a mais de alegria para a intimidade e com isso ampliar a sensação de prazer. Com opções coloridas, com sabores deliciosos e texturas variadas, há uma infinidade de escolhas para tornar a experiência mais leve e prazerosa. Pense neles como super-heróis disfarçados, fornecendo uma camada extra de proteção invisível e garantindo momentos de diversão sem preocupações. Afinal, é importante cuidar da saúde sem deixar de lado a alegria e o bom humor.

Então, com esse pensamento e respeito, bora curtir e sambar muito!!

Sobre Tamara W. Zanotelli:

Sexóloga e Terapeuta Sexual Palestrante Empresária. É pós-graduada em Sexologia pelo ZAYN Sexóloga formada pela instituição CTSex, Consultora de Saúde e Educação Sexual pelo CTsex. Graduada em TCS terapia cognitiva Sexual Extensão em Sexologia Forense pela Novaclase. Terapeuta Sexual pelo instituto Pedras Verdes. Terapeuta Tântrica pela escola Metamorfose Evandro Palma e Membro da ABRASEX – associação brasileira dos profissionais de saúde, educação e terapia sexual.

Mais informações: https://www.instagram.com/tamarasexologa

