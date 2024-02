Contas do DAE de 2022 são aprovadas pelo TCE

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) aprovou as contas do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana referentes ao exercício de 2022. A decisão é proveniente da auditoria anual realizada em todos os órgãos jurisdicionais, segundo a autarquia.

O prefeito Chico Sardelli destacou o compromisso assumido em seu governo na prestação de contas e na melhoria da qualidade de vida da população. “Somos pautados pelo compromisso em fazer o melhor para a população e para que a nossa cidade possa se desenvolver e crescer com investimentos e qualidade de vida. A aprovação das contas do DAE reitera esse compromisso da nossa gestão”, disse Chico.

Mais notícias da cidade e região

“A aprovação das contas é o resultado do desempenho de um trabalho fundamental feito pelo DAE, alinhado com os princípios de uma gestão séria. Estamos enfrentando e vencendo os desafios, fazendo cada vez mais investimentos para assegurar o acesso da população aos serviços da autarquia”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O superintendente do departamento, Marcos Eduardo Morelli, ainda ressaltou a importância da decisão para o dia a dia do departamento. “A aprovação de contas por um órgão externo, como o TCE, reforça a seriedade da gestão que o DAE exerce por Americana e renova a nossa responsabilidade no atendimento à população de Americana”, destacou.