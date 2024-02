A ex-vereadora de Americana Maria Giovana Fortunato (PDT) já havia sinalizado que participaria da disputa pela prefeitura este ano. Neste domingo de carnaval a política confirmou a informação em suas redes sociais.

“Primeiro eu passei com meu médico, dada toda essa situação do diagnóstico, conversei muito com minha família, e essa semana eu tomei a decisão da gente lançar a pré-candidatura à prefeitura de Americana”, disse MG no vídeo publicado.

No final de janeiro, Giovana participou de uma reunião em que recebeu o apoio já declarado do PT – que não lançará candidatura própria. Na Câmara, o PDT tem dois vereadores eleitos, Dr. Daniel e Leonora do Postinho – esta última deve ir para o PL, grupo do prefeito Chico Sardelli.

No dia 11 de dezembro de 2023, Maria Giovana revelou ser portadora de Esclerose Múltipla, mas afirmou que, apesar do diagnóstico, seguiria na política.

ADVERSÁRIOS. Nas urnas, até o momento, MG deve enfrentar o prefeito – que vem para reeleição e tem o governo muito bem avaliado -, Chico Sardelli, e o suplente de deputado Ricardo Molina. Omar Najar (MDB), apesar de considerado pré-candidato no meio político, ainda não confirmou oficialmente sua participação no pleito.

