Cílios- O carnaval é uma festa ideal para usar a criatividade na maquiagem,

mas é preciso ficar atento aos acessórios utilizados na pele. Nesta época do ano, é comum o aumento do número de pacientes nos prontos-socorros em decorrência do uso inadequado desses produtos. Com alguns cuidados é possível aproveitar a festa sem sofrer com alergias, coceira, vermelhidão, entre outros sintomas que podem afetar a sua PELE.

Tendência de beleza, os cílios postiços são uma opção popular para muitas pessoas que desejam realçar o olhar, deixando uma aparência mais marcante e sofisticada durante as festas, mas é preciso adotar certos cuidados na sua utilização. Sempre que houver um objeto estranho próximo a região dos olhos, por exemplo, há um potencial risco de problemas e os cuidados com a higiene devem ser redobrados.

Segundo a Dra. Giuliana Angelucci Miranda, dermatologista da Clínica Elsimar Coutinho/SP, os cílios postiços podem trazer um charme especial ao visual, especialmente em festividades como o Carnaval, mas seu uso exige cuidados específicos para evitar problemas à saúde.

Principais riscos do uso dos cílios postiços

Alergias e Irritações: A cola usada para fixar os cílios postiços pode causar alergias e irritações em algumas pessoas. Os sintomas podem incluir vermelhidão, coceira e inchaço na área dos olhos.

Infecções: Se os cílios postiços ou a cola não forem devidamente higienizados, há um risco de infecções, incluindo conjuntivite ou infecções da pele nas pálpebras.

Perda de Cílios Naturais: O uso frequente de cílios postiços pode levar à perda ou enfraquecimento dos cílios naturais, especialmente se forem removidos de forma incorreta.

Indicações

Segundo a Dra. Giuliana, é possível garantir uma maquiagem bonita, com estilo e muita criatividade, seguindo algumas recomendações básicas para não colocar em risco à saúde nos dias de folia:

Escolha Produtos de Qualidade – Prefira cílios e colas de marcas reconhecidas e testadas dermatologicamente.

Teste de Alergia: Faça um teste de alergia com a cola, aplicando uma pequena quantidade no braço antes de usar nos olhos.

Higienização: Certifique-se de que os cílios e as mãos estejam limpos antes da aplicação para evitar infecções.

Remoção Cuidadosa: Use um produto específico para remover os cílios postiços, evitando puxá-los e danificar os cílios naturais.

Glitters e Brilhos

Muito utilizados, os glitters e brilhos são acessórios indispensáveis nesta época do ano. Mas todo o cuidado é pouco, pois o uso inadequado desses acessórios pode causar sérios problemas.

A Dra. Giuliana chama atenção para os riscos de produtos com partículas grandes perto na região dos olhos, o que pode acarretar irritações e até arranhões na córnea.

Dentre os principais cuidados estão:

Produtos Apropriados: Use glitters e brilhos formulados especificamente para uso cosmético no rosto e nos olhos.

Remoção Cuidadosa: Use um demaquilante adequado para remover completamente a maquiagem com glitter, evitando esfregar os olhos com força.

Teste de Alergia: Assim como com a cola dos cílios postiços, faça um teste de alergia com o produto antes de uma aplicação extensa.

A utilização dos cílios postiços e brilhos podem ser uma ótima opção de embelezamento, mas é necessário ficar atento aos possíveis riscos iminentes e adoção de medidas de precaução para minimizá-los. É recomendável escolher um profissional qualificado para realizar o procedimento, usar produtos de qualidade e não esquecer da limpeza diária. Em casos aparentes de reações alérgicas, o indicado é buscar ajuda de um médico especialista.

Dra. Giuliana Angelucci Miranda – CRM 175013. RQE 89.042. Dermatologista. Pós-Graduada em Dermatocosmiatria. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atualmente, é dermatologista colaboradora no Ambulatório de Imunobiológicos e Psoriase e, também, no Ambulatório de Cosmiatria da Faculdade de Medicina do ABC.

