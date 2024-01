Pré candidata a prefeita em Americana, Giovana Fortunato (PDT)

foi a convidada de honra na reunião do PT este domingo. O partido já bateu o martelo para apoiar a ex-vereadora- segunda colocada nas eleições de 2020 com quase 30 mil votos.

Destaques na reunião a presença da candidata a prefeita do PT em 2020 Lurdinha Ginetti, do presidente da legenda na cidade Eduardo Coienca e da única vereadora do partido na cidade Professor Juliana.

Giovana se elegeu em 2016 pelo PCdoB e depois migrou para o PDT para disputar as eleições de 2020 e 2022. A ideia da esquerda na cidade é juntar todos os partidos (PSol e Rede também) em torno do nome da ex-vereadora e esperar o ‘racha’ no campo da direita ‘bolsonarista’ que teria hoje 3 candidatos- o prefeito Chico Sardelli (que deve ir para o PL), o ex-prefeito Omar Najar (MDB) e o empresário Ricardo Molina (Republicanos).

