Neta de Monteiro Lobato morre em Americana aos 93 anos

O SBT lamenta o falecimento de Joyce Lobato Campos de causas naturais, em sua residência em Americana, interior do Estado de São Paulo.

Nascida em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1930, Joyce era neta do consagrado escritor brasileiro Monteiro Lobato, tendo sido a última familiar que tivera contato com o autor do best seller mundial “Sítio do Pica Pau Amarelo”. Em sua infância e adolescência, durante 18 anos de convivência juntos, Joyce fora fonte de inspiração de Monteiro Lobato na criação de passagens em suas inúmeras histórias além de trejeitos e hábitos de personagens, principalmente no livro “A Reforma da Natureza”, de 1939.

Joyce Lobato Campos, os herdeiros de Monteiro Lobato e o SBT, firmaram contrato para licenciamento de produtos de “O Pica Pau Amarelo” da marca Monteiro Lobato, além da produção de uma serie infanto-juvenil, educativa e didática, com esmerada produção, que estreará ainda neste ano de 2024, na nova plataforma de streaming da emissora, o +SBT.

O SBT e toda a equipe de O Pica Pau Amarelo desejam que Deus conforte seus familiares, entre eles sua filha Cleo, seu cunhado Solomon e seu neto Luca Lobato Hill.

Em uma de suas histórias, Monteiro Lobato já ensinara sobre o entendimento da finitude de uma vida, em trecho do livro Memórias de Emília:

– A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos – viver é isso. É um dorme e acorda, dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais […]

A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscados. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os reumatismos, e por fim pisca pela última vez e morre.

– E depois que morre?, perguntou o Visconde.

– Depois que morre, vira hipótese. É ou não é?

O velório o enterro serão nesta segunda, dia 29, na casa funeral Monumental Grupo Bom Pastor, em Limeira (SP). A família solicita que não sejam enviadas coroas de flores, podendo ser substituídas por orquídeas.

