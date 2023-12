A ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato usou

as redes sociais para revelar a doença que a acomete desde 2022, quando foi candidata a deputada federal.

Ela usou a conta no instagram para revelar que sofre de esclerose múltipla. Mas afirmou que vai seguir na política com ainda mais força. MGF disse também que o quadro não é simples e que ela ainda sofre as dores. E que existem tratamentos e novas técnicas para reduzir os danos e a força da doença.

Nome do PDT que teve o apoio oficializado pelo PDT recentemente, a ex-vereadora aparece em segundo lugar empatada com o ex-prefeito Omar Najar (MDB) na pesquisa divulgada aqui no NovoMomento (veja abaixo).

A ESCLEROSE Múltipla é uma condição potencialmente incapacitante do cérebro e da medula espinhal (sistema nervoso central), ou seja, dificulta a comunicação ideal entre o cérebro e o corpo. Os sintomas que indicam a doença podem variar de caso para caso, a depender de quais e quantos nervos foram afetados.

Leia + sobre política regional

QUEM PEGA- A Esclerose múltipla (EM) é a doença neurológica que mais afeta jovens adultos no mundo (a idade média ao diagnóstico é de 30 anos), sendo na sua maioria, mulheres.