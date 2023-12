Morre, aos 18 anos, o violeiro barbarense Pedro Henrique Macário

Faleceu o violeiro Pedro Henrique Macário, ilustre cidadão barbarense, conhecido em todo o Estado de São Paulo por seu talento com a sanfona, viola, a cavalgada e a cantoria.

O jovem, filho de Ana e Aquilino, residia no bairro Santa Rita e tinha uma legião de amigos ligados às comitivas de moda sertaneja.

Amigos informaram que Pedro teria sido socorrido por volta das 00h10 desta madrugada após um disparo de arma de fogo na região da face, mas os detalhes serão preservados.

Sorridente, talentoso e muito querido, o promissor morador deixa uma legião de admiradores consternados com seu passamento precoce, no entanto e, com muita certeza, Pedrinho deixa um legado de amor e de inspiração para todos nós.

“O que você nos deixou aqui foi lindo e emocionante de mais”, escreveu Ketelin Rossi.

“Hoje o céu está ouvindo sua sanfona e nós na terra choramos sua partida”, disse Michelle Muniz.

“Menino bom, sorridente, talentoso, ser humano diferenciado. Que Deus te receba em seus braços e lhe dê um bom descanso”, publicou Ilsa de Souza.

O velório acontece hoje a partir das 13h no Salão da Orsola (próximo ao Villa Multimall,) O sepultamento está marcado para 15h30 no Cemitério da Paz.