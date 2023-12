Covid-19: Santa Bárbara inicia aplicação da segunda dose da vacina bivalente em idosos e imunossuprimidos

Covid-19 Atendendo recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria

de Estado da Saúde, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste passa a disponibilizar, a partir desta sexta-feira (8), a segunda dose da vacina bivalente contra Covid-19 para idosos com 60 anos ou mais e imunossuprimidos com 12 anos ou mais. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo) nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, sem necessidade de agendamento.

Para receber a segunda dose da vacina bivalente, idosos e imunossuprimidos devem ter recebido a primeira dose deste imunizante há mais de seis meses. Os documentos necessários para a vacinação são: RG/documento com foto, comprovante de endereço no nome, CPF ou ainda o cartão ou comprovante de que a primeira dose da vacina bivalente foi aplicada em Santa Bárbara d’Oeste.

No grupo de pacientes imunocomprometidos se enquadram: pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg / dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2 mg / kg / dia por mais de 14 dias até 10 kg; pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; pessoas com neoplasias hematológicas.

Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação do reforço da vacina bivalente tem o objetivo de ampliar a proteção do público-alvo, em virtude da identificação de uma nova sublinhagem da variante ômicron no Brasil, responsável por surtos da doença em alguns Estados.

As vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas do Calendário Estadual de Vacinação. Em caso de sintomas gripais ou diagnóstico positivo de Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias para receber a vacinação.

No Município, as vacinas para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs, de acordo com o Calendário Estadual de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Locais de vacinação no Município:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS do Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa – Telefone: 3457.4954 / 3458.4745

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

