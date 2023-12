O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando reforço na segurança do prédio público antigamente utilizado pelo Lar Batista.

No documento, o parlamentar relata que moradores da região informaram que o local está abandonado, teve suas instalações danificadas e roubadas e vem sendo utilizado por usuários de drogas, causando transtornos à população.

“Comparecemos no local e constatamos os fatos, e assim verificamos a necessidade de reforço na segurança do prédio, até que o Poder Executivo dê a finalidade correta, eliminando assim os problemas relatados pelos moradores que residem próximos ao local”, diz Leoncine.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

